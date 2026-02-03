Amazon rebaja el precio del Samsung Galaxy S25 con envío directo a Argentina

Amazon publicó una rebaja del 9% para el nuevo Samsung Galaxy S25. El precio final incluye cargos de importación y entrega gratuita para este mes de febrero.

El gigante del comercio electrónico puso primera con una oferta para el modelo más nuevo de la marca coreana. La plataforma Amazon publicó el Samsung Galaxy S25 con un descuento directo del 9 por ciento, permitiendo que los usuarios locales compren el equipo sin necesidad de usar intermediarios externos.

Especificaciones y funciones de IA del Samsung Galaxy S25 Samsung Galaxy S25 un gama alta destacado El modelo de Samsung de 256 GB viene con el procesador Snapdragon 8 Elite, que es lo más potente que hay hoy para el ecosistema Android. Este componente permite que el sistema corra con fluidez y que las funciones de inteligencia artificial respondan rápido. El teléfono tiene una pantalla de 6,2 pulgadas con resolución alta y una tasa de refresco de 120 Hz que hace que todo se vea muy suave al usar las redes sociales o jugar.

En cuanto a las cámaras, el sensor principal cuenta con modo nocturno mejorado y un borrador de audio que usa inteligencia artificial para limpiar el ruido de los videos. El equipo también permite hacer traducciones sin esfuerzo de las llamadas y editar fotos de manera automática. La batería es de 4000 mAh, lo que alcanza para un día de uso normal, y el sistema operativo es el nuevo Android 15 bajo la capa personalizada One UI 7.

Galaxy S25 El modelo S25 cuenta con el procesador Snapdragon 8 Elite y 12 GB de memoria RAM para correr aplicaciones pesadas sin trabas. Shutterstock Cómo queda el precio final del Galaxy S25 con los impuestos Al comprar afuera, el usuario debe tener en cuenta que el precio que se ve primero no es el final. El costo de $1.128.645 ya tiene una rebaja respecto al valor de lista de $1.244.405. Sumando los gastos de importación de $357.380, el monto total a pagar ronda los 1.5 millones de pesos. Esto incluye la gestión que hace la tienda para que el producto pase por los controles oficiales sin trámites extra.