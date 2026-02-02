Samsung y Mercado Libre activan una rebaja de más de $400.000 en el Galaxy A56 que sorprende
Con IA como Circle to Search, cámara de 50 MP, pantalla AMOLED 6,7" y 256 GB, este Samsung se ofrece con 35% off y cuotas, en Mercado Libre solo por pocos días.
En plena temporada de recambio, Samsung y Mercado Libre empujan al Galaxy A56 como una de las alternativas más atractivas para quienes buscan subir desde la gama inicial a la gama media. Dentro de la familia A, el equipo combina funciones de inteligencia artificial, una cámara principal de alta resolución y un paquete de rendimiento pensado para multitarea y entretenimiento. La propuesta se apoya en una idea simple: sumar herramientas “de uso real” para el día a día, con un diseño y una resistencia que también juegan fuerte en la decisión de compra.
IA y cámara: funciones que se notan en el uso cotidiano
Entre las herramientas más atractivas está Circle to Search con Google, que permite buscar cualquier cosa que aparezca en pantalla con un gesto: rodear, resaltar o tocar un objeto o texto para disparar resultados de búsqueda sin cambiar de aplicación. En la práctica, sirve para identificar prendas, lugares, productos o referencias en redes sociales y videos en cuestión de segundos.
En edición, el Galaxy A56 5G suma Object Eraser, una función que elimina distracciones del fondo. El sistema reconoce el elemento que se quiere borrar, lo recorta y rellena la zona para reconstruir la imagen. No es un editor profesional, pero sí un atajo útil para mejorar fotos que, por detalles mínimos, quedarían descartadas.
En el apartado fotográfico, el equipo se apoya en una cámara principal de 50 MP y en mejoras automáticas de escena: detecta elementos como cielo, piel, rostro, cabello o vegetación para ajustar parámetros y levantar la calidad al instante. Para video, la cámara frontal incorpora Super HDR, con la promesa de colores más equilibrados y mejor contraste en selfies, un punto clave para quienes graban contenido con frecuencia.
Pantalla, rendimiento y durabilidad Samsung: el paquete “para todo”
Para entretenimiento, el equipo ofrece una pantalla Super AMOLED FHD+ de 6,7 pulgadas, con brillo que llega a 1200 nits, un dato importante para ganar visibilidad cuando hay mucha luz. En series, redes y gaming, ese tipo de panel suele marcar diferencia por negros más profundos y un contraste más limpio.
En rendimiento, este Samsung viene con procesador Octa-core mejorado, sumado a un sistema de enfriamiento optimizado para sostener sesiones largas de uso sin caídas bruscas. En la configuración mencionada, trae 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, una combinación que apunta a quienes usan muchas apps, guardan videos pesados y buscan margen para juegos sin estar “administrando” memoria todo el tiempo.
El capítulo de resistencia también suma. El teléfono integra un marco metálico y protección Corning Gorilla Glass Victus+, y además cuenta con certificación IP67, lo que lo protege ante polvo y salpicaduras, un plus para un equipo pensado para uso intensivo y movilidad.
Precio y descuento: el dato fuerte llega al final
Con ese combo de funciones, el cierre lo pone el número. En Mercado Libre, el Samsung Galaxy A56 5G figura con una baja marcada: antes rondaba los $1.199.999 y ahora está a $799.999 pesos, $420.000 menos y un descuento informado del 35%. Además, aparece la opción de financiación de hasta 6 cuotas de $179.503, un detalle que puede inclinar la balanza para quienes prefieren repartir el gasto sin resignar almacenamiento y memoria.