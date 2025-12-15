Se filtran por completo los Galaxy S26 de Samsung- llegan cambios importantes y un nuevo procesador

Samsung aún no mostró las primeras imágenes oficiales de los Galaxy S26 , aunque esto no impide que ya sepamos todas las características de estos teléfonos . Ahora, una filtración masiva reveló casi todo sobre estos flagship de la marca surcoreana, dibujando un panorama donde la marca apostará por pocos cambios estéticos, mejoras puntuales y una estrategia más conservadora.

El reporte llega de la mano de Ice Universe , uno de los expertos más confiables del sector. Según su información, este no será un año de revoluciones drásticas, sino de ajustes necesarios. Sin embargo, hay decisiones que generarán debate, como la cancelación de un modelo esperado y el polémico regreso de los procesadores Exynos.

El modelo más pequeño de la familia sube tímidamente a 6,3 pulgadas, ganando un poco de terreno frente a la generación anterior. Aunque el panel AMOLED se mantiene similar en resolución y brillo, hay una excelente noticia para el almacenamiento: Samsung se deshace de los 128 GB, eliminando una capacidad que ya resultaba escasa para los estándares actuales.

La batería también recibe cariño, pues crece 300 mAh extra para dar un empujón a la autonomía. Pero el cambio más importante está debajo del capó y dividirá opiniones: habrá Snapdragon 8 Elite de 5ª generación para EE.UU., mientras que en Europa y otros mercados tendremos el Exynos 2600 desarrollado por la propia compañía. ¿Será suficiente para convencer a los usuarios europeos?

Uno de los titulares más fuertes de esta filtración es una cancelación. El esperado Galaxy S26 Edge no verá la luz, confirman los reportes. La razón es puramente comercial: las ventas del S25 Edge han quedado muy por debajo de lo esperado.

El proyecto habría quedado descartado en el último momento, dejando el camino libre a un Galaxy S26+ que es prácticamente calcado al modelo actual. Según la comparativa realizada por el filtrador Ice Universe (@UniverseIce), este modelo mantendrá la estrategia de procesadores divididos por región y repetirá el sistema fotográfico, apostando por la seguridad de lo conocido.

Filtraciones Samsung Galaxy S26 - Interna 2 El modelo Ultra del teléfono Samsung cargará a 60 W. Imagen extraída de la web

Galaxy S26 Ultra: carga de 60 W y pantallas más luminosas

El modelo “Ultra” vuelve a ser el que más novedades acumula. Al parecer, estrenaría un nuevo panel AMOLED M14 de 6,9 pulgadas. En cuanto a la memoria, se quedaría en 12 GB de RAM para Europa, reservando los 16 GB para mercados específicos como China.

La gran noticia que muchos esperaban está en la energía: Samsung por fin aumentará la carga rápida de 45 W a 60 W. Aunque la capacidad se mantiene en 5.000 mAh, la velocidad de recarga será superior. En fotografía, los rumores señalan que tanto la cámara principal como el teleobjetivo 5x podrían ser más luminosos, lo que promete un salto de calidad en las tomas nocturnas para el 2026.