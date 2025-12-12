¿Samsung o Apple? Cuál fue el teléfono más vendido del año

Un informe confirma qué equipos dominan el mercado. Apple y Samsung pelean la cima, pero un dispositivo de 2024 lidera la lista de los celulares más vendidos.

El mercado móvil trajo datos reveladores en el tercer trimestre. Según los números de la consultora Counterpoint Research, Apple retuvo la corona. El ranking de los teléfonos más vendidos del mundo está liderado por un equipo que, pese al paso del tiempo, sigue siendo el favorito de los usuarios aunque muchos usuarios cuestionan la posición de Samsung.

El gran ganador fue el iPhone. Este dispositivo logró una participación del 4% y ya lleva tres trimestres seguidos en lo más alto. La clave de este éxito estuvo en el empuje que tuvo en Japón y las promociones en India. A diferencia de lo que pasaba antes, la llegada de una nueva generación no frenó las ventas del modelo anterior; el iPhone 16 resistió muy bien el recambio y se mantuvo firme.

image iPhone 16: el más vendido del año. Apple Sin embargo, hubo una novedad que llamó la atención en la gama alta: el iPhone 17 Pro Max. A pesar de haber estado disponible pocas semanas durante el período analizado, logró meterse en el décimo lugar de la tabla. De hecho, fue el teléfono más despachado durante todo septiembre. Los analistas explican que esto responde a usuarios que compraron sus equipos en la pandemia y ahora salieron a buscar las nuevas cámaras de 48 MP y el chip A19 Pro.

El dominio de los Samsung Galaxy en la gama media En la vereda de enfrente, la situación es distinta. En el ecosistema Android, la marca coreana se aseguró cinco lugares en el top 10, pero con una estrategia enfocada en el volumen. Todos los modelos que ubicó pertenecen a la familia Samsung Galaxy serie A. El más exitoso fue el Galaxy A16 5G, que se coronó como el número uno entre los teléfonos con el sistema operativo de Google.

También mostraron un buen desempeño los Galaxy A36 y A56. Estos equipos sumaron puntos porque ahora traen funciones de inteligencia artificial —como mejoras en fotos nocturnas— que antes eran exclusivas de los celulares más caros. Un dato importante es que ningún "tanque" de la serie S figura en la lista principal, algo que sí ocurría en 2024.