Apple y Samsung: cuáles fueron los celulares más vendidos en 2025

El mercado global de los teléfonos celulares está a punto de cerrar un nuevo año volvió a quedar dominado por dos gigantes de la industria: Apple y Samsung . Se trata de un top 10 de smartphones que encabezaron las ventas en el 2025 según los informes que se presentaron en los últimos días.

Los datos muestran que Apple se quedó con los primeros lugares, con cuatro de sus modelos iPhone encabezando la lista anual. Lidera con claridad el iPhone 16, que mantuvo el primer puesto tanto en el tercer trimestre como en el total del año, representando cerca del 4% del volumen de ventas de smartphones en el mundo.

La línea completa del iPhone 16, incluyendo las variantes Pro, Pro Max y 16e, ocupó puestos altos del ranking, lo que demuestra el fuerte atractivo de esta generación pese a la reciente llegada del iPhone 17.

En tanto, Samsung se destacó con cinco modelos de su serie Galaxy A, especialmente en la gama media y de entrada, consolidándose como la marca con mayor presencia en el top 10 fuera del segmento premium.

El listado de los dispositivos más vendidos durante 2025 quedó conformado de la siguiente manera:

iPhone 16

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

Samsung Galaxy A16 5G

Samsung Galaxy A06

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A16 4G

iPhone 17 Pro Max

Este top refleja el dominio de Apple y Samsung, que lograron ocupar todos los puestos entre los diez teléfonos más vendidos del año.

El sector siguió creciendo de manera moderada durante 2025, con un aumento estimado del 3% en los envíos globales de smartphones en comparación con el año anterior. En particular, durante el tercer trimestre se despacharon más de 320 millones de unidades, según cifras de la consultora Omdia.

Samsung terminó el período como el fabricante con mayor participación de mercado, con alrededor del 19% del total de ventas, seguido por Apple con cerca del 18%. Marcas como Xiaomi y Transsion (propietaria de firmas como Tecno e iTel) también mostraron crecimiento, aunque sin lograr colarse entre los diez modelos más populares del año.