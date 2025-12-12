La brutal diferencia de precio del Samsung Galaxy Z Fold7: cuánto ahorrás si lo traés de Chile

Con el fin de año y las vacaciones a la vuelta de la esquina, el clásico plan de “aprovechar el viaje a Chile para comprar tecnología” vuelve a la mesa de decisiones. Esta vez, uno de los equipos que más miradas se lleva de la familia de los Samsung es el Galaxy Z Fold7 , el plegable estrella de la marca, pensado para quienes quieren un smartphone y una mini tablet en el bolsillo. La duda es la de siempre: ¿realmente conviene traerlo de Ripley frente a comprarlo en Mercado Libre Argentina ?

El Galaxy Z Fold7 no es un capricho barato . Es un equipo tope de gama orientado a usuarios intensivos: pantalla plegable para multitarea, potencia para juegos y productividad, y un formato distinto a todo lo que ofrece la gama media tradicional. Justamente por eso, cualquier diferencia de precio pesa, y mucho, cuando la etiqueta ya arranca en valores de “alta gama premium”.

Antes de mirar números, importa entender el método. Para comparar precios de forma razonable, se toma el valor en Chile en pesos chilenos, se lo convierte primero a dólares y recién después se pasa a pesos argentinos al tipo de cambio oficial del mismo día. Es la manera más limpia de ver si cruzar la cordillera para comprar tiene sentido o si el “ahorro” se licúa.

Comprar el plegable estrella de Samsung en Ripley Chile puede significar hasta $600.000 menos que en Mercado Libre Argentina, siempre que se pague con dólares propios.

También es clave cómo pagás. Para quienes viajan a Chile , hay dos caminos que ayudan a capturar el dólar oficial y no sumar recargos impositivos extra desde Argentina :

En ambos casos, la condición es la misma: tener dólares propios. Si el consumo se liquida contra pesos, aparecen impuestos y percepciones que pueden borrar buena parte de la ventaja del viaje.

A eso se suma el capítulo de Aduana. Si el equipo se trae para uso personal, viajar con la caja abierta, el teléfono configurado y declarado como propio ayuda a evitar problemas. De todos modos, siempre existen franquicias y topes de valor declarable que pueden cambiar con el tiempo, por lo que conviene chequear la normativa vigente antes de viajar y guardar facturas por si las piden.

El ahorro real depende de cómo se pague, del tipo de cambio y de no tener sorpresas en Aduana: el "plan Chile" sigue vigente, pero requiere hacer bien las cuentas.

Números sobre la mesa: cuánto ahorrás realmente

Ahora sí, los precios del 11 de diciembre de 2025, que son los que inclinan la balanza. El Samsung Galaxy Z Fold 7 se consigue en:

Ripley Chile : $1.899.990 CLP.

: $1.899.990 CLP. Mercado Libre Argentina: $3.599.900 ARS.

Aplicando la conversión usada para la comparación:

De pesos chilenos a dólares $1.899.990 ÷ 924,03 CLP/USD = US$ 2.056,19.

De dólares a pesos argentinos (tipo de cambio oficial del día) US$ 2.056,19 × $1.465 ARS/USD = $3.012.318 ARS.

Con esa cuenta, comprar el Galaxy Z Fold 7 en Ripley Chile equivale a unos $3.012.318 al pasarlo a pesos argentinos. Frente a los $3.599.900 que se piden en Mercado Libre Argentina, la diferencia ronda los $587.672, es decir, algo más del 16% y prácticamente $600.000 de ahorro si se dan todas las condiciones ideales (dólares propios, buen tipo de cambio y sin sorpresas en Aduana).

La conclusión es clara: los números acompañan y la brecha de precio es grande. Pero el cálculo final no depende solo de la etiqueta del equipo, sino de cómo pagás, qué reglas aduaneras apliquen al momento del viaje y cuánto estás dispuesto a asumir en términos de trámites y riesgos para que ese plegable de lujo salga sensiblemente más barato que en Argentina.