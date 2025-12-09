Llevate un Samsung gama media por menos de $700.000 en Navidad: las tres mejores opciones de Mercado Libre

En plena cuenta regresiva para la Navidad , los celulares Samsung vuelven a ser uno de los regalos más buscados, pero también uno de los que más hacen sufrir al bolsillo. Entre precios que no paran de subir y lanzamientos cada vez más caros, la gama media aparece como ese punto de equilibrio entre buen rendimiento, diseño actual y un número que todavía se puede pagar, sobre todo si hay cuotas y rebajas fuertes de por medio.

En este contexto, Mercado Libre tiene tres modelos de Samsung que se destacan por precio y prestaciones: Galaxy A26, Galaxy A36 y Galaxy A56 . Todos son 5G, vienen con buena memoria interna y se consiguen por menos de $700.000, con opciones de financiación que los convierten en candidatos ideales para quedar bien con un solo regalo estas Fiestas.

Para quienes buscan un buen teléfono para regalar sin arruinar el presupuesto navideño, el Samsung Galaxy A26 aparece como uno de los más tentadores. En Mercado Libre figura con más de 100 unidades vendidas y una rebaja fuerte: pasó de $819.999 a $429.999, es decir, un descuento cercano al 47% OFF. También se puede financiar en hasta 6 cuotas de $98.161.

Se trata de un gama media que marca diferencia en la pantalla. Monta un panel Super AMOLED de 6,7 pulgadas, con resolución Full HD+ (1080 x 2340 píxeles) y tasa de refresco de 120 Hz, ideal para redes sociales, series y juegos con buena fluidez visual.

En el interior cuenta con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, suficiente para instalar apps, guardar fotos y videos sin estar borrando archivos todo el tiempo. Viene con Android 15 y la capa One UI 7, además de la promesa de hasta seis actualizaciones importantes del sistema, algo clave si se busca un equipo que dure varios años.

En el apartado fotográfico, el Galaxy A26 incluye una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica de imagen (OIS), un ultra gran angular de 8 MP y un sensor macro de 2 MP. Al frente, la cámara de 13 MP resuelve bien videollamadas y selfies. Completa el combo con batería de 5000 mAh y carga rápida de 25 W por USB-C, conectividad 5G y lector de huella lateral, todo en un cuerpo de 200 gramos.

Samsung Galaxy A36 Samsung lidera el mercado con su renovada gama media para 2025.

Un escalón por encima aparece el Samsung Galaxy A36 5G, pensado para quienes priorizan un poco más de diseño y prestaciones sin irse a la alta gama. En Mercado Libre registra más de 500 unidades vendidas y se ofrece a $536.107, con la opción de pagarlo en hasta 6 cuotas de $122.384.

Este modelo también apuesta fuerte por el almacenamiento: 256 GB internos acompañados por 8 GB de RAM, una combinación que permite moverse con comodidad entre apps, juegos y multitarea. La conectividad 5G asegura buenas velocidades de descarga y streaming, algo que se nota al ver contenido en alta resolución o descargar archivos pesados.

Su diseño en color negro suma un plus estético: se ve sobrio y elegante, apto tanto para trabajo como para uso cotidiano. Además, incorpora doble SIM, una función muy valorada por quienes necesitan separar línea personal y laboral en un mismo dispositivo. Es, en definitiva, una opción sólida para usuarios que quieren un equipo completo, moderno y listo para varios años de uso.

Samsung Galaxy A56 El Samsung Galaxy S25 Ultra lidera la gama alta de la marca en Argentina.

Para quienes buscan el modelo más avanzado dentro de este trío sin cruzar la barrera de los $700.000, el Samsung Galaxy A56 5G es el candidato natural. Acumula más de 1000 unidades vendidas y se comercializa a $695.999, con financiación en hasta 6 cuotas de $158.884.

El punto más fuerte del Galaxy A56 es su memoria: 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Esta configuración lo deja muy bien posicionado para tareas exigentes, juegos pesados y uso intensivo durante todo el día. El procesador octa-core a 2,9 GHz también aporta un rendimiento ágil, tanto para navegar como para reproducir contenido multimedia.

Como los otros dos modelos, suma conectividad 5G, sistema operativo Android con amplias opciones de personalización y modo Dual SIM para manejar dos líneas al mismo tiempo. Está pensado para quienes viven conectados, consumen muchas redes sociales y contenidos, sacan fotos de manera constante y necesitan que el teléfono responda siempre.

Estas tres opciones de Samsung en la gama media prometen hacer de la Navidad uno de los mejores eventos para cumpir con ese regalo tan esperado.