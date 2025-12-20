Los tres mejores Xiaomi POCO para gaming de 2025: la guía definitiva

Analizamos los modelos de Xiaomi POCO para gaming que dominan el mercado local como opciones para adquirir un gama media.

El mercado de los videojuegos móviles no para de crecer y exige hardware que aguante el ritmo. Por eso, seleccionamos los Xiaomi POCO para gaming que marcan la diferencia este año. Son equipos pensados para rendir bajo presión y mantener la temperatura controlada durante horas de juego intenso, algo fundamental para cualquier usuario.

La marca subsidiaria de Xiaomi se ganó la fama en Argentina de ser la opción "calidad-precio" por excelencia. Mientras otras marcas te cobran el logo y el marketing, POCO pone toda la plata en el motor y el procesador.

La bestia del rendimiento: POCO F6 Pro image El POCO F6 Pro lidera el ranking de Xiaomi POCO para gaming por su potencia bruta. Xataka Para los usuarios exigentes que buscan gráficos en calidad "Ultra", el POCO F6 Pro es el caballito de batalla indiscutido. Este equipo monta un procesador Snapdragon de la serie 8, lo que asegura que cualquier juego, desde Genshin Impact hasta Warzone Mobile, corra con una fluidez total. Lo que más destaca es su pantalla AMOLED WQHD+ con 120 Hz de tasa de refresco, clave para los shooters. Si te interesa este nivel de potencia, el precio de referencia ronda los $1.100.000 pesos argentinos y podés buscar el POCO F6 Pro en Mercado Libre para ver las opciones de financiación disponibles.

"La tecnología LiquidCool 4.0 logra que el dispositivo mantenga el rendimiento pico sin quemarte las manos", destacan desde Xiaomi.

Equilibrio y precio: POCO X6 Pro image POCO X6 Pro. ChinaPlanet Si tu presupuesto es más ajustado pero no querés sufrir lag o tirones en la imagen, el POCO X6 Pro es la compra inteligente. Este modelo cambió las reglas del segmento medio al incorporar un chip Dimensity 8300-Ultra, que rinde casi a la par de los topes de gama de años anteriores. La respuesta táctil es inmediata y el sistema HyperOS viene optimizado para liberar recursos. Se consigue por unos $750.000 pesos, una cifra lógica para lo que ofrece. Podés ver ofertas del POCO X6 Pro en Mercado Libre y comparar vendedores según tu zona.