Walmart descuenta al máximo este celular que parece de gama alta con doble cámara y 512 GB de almacenamiento
La marca Xiaomi pisa fuerte en tecnología gracias a este celular que ofrece una pantalla de 6 pulgadas, sistema operativo Android y memoria RAM de 12 GB.
Walmart y Xiaomi se unen para ofrecer una oportunidad explosiva por un celular de última generación con características premium. El Xiaomi Poco X7 es uno de los más buscados en el mercado por su excelente calidad-precio y buen rendimiento para actividades cotidianas.
El celular se encuentra en la página web por solo 6899 pesos y solo lo pueden adquirir personas registradas. Además, cuenta con un plan de pago de 6 cuotas sin interés de 1149,83 y envío sin costo o envío por paquetería con entrega rápida, aunque esta última tiene un costo adicional.
Más características de este celular
- CPU: Procesador de ocho núcleos, hasta 3.25GHz
- Dimensity 8400-Ultra
- Pantalla CrystalRes AMOLED de 6.67’’
- Frecuencia de actualización: hasta 120Hz
- Resolución: 2712 x 1220 (1.5K) Corning® Gorilla® Glass 7
- Pantalla Pro HDR
- RAM y Almacenamiento: 8 GB + 512 GB, LPDDR5X + UFS 4.0
- Batería y carga: 6000 mAh (typ.)
- Carga ultrarrápida de 90W con Hypercharge
- Carga mediante: USB-C
- Cámara trasera: 50MP+8MP
- Cámara frontal: 20MP
También destacan su diseño con costuras texturizadas y decoración inspirada en carreteras, con curvas suaves para un aspecto distintivo pero cómodo y de fácil agarre. Sumado a su diseño de doble anillo con acabado brillante de las cámaras que refleja elegancia y sofisticación.
Con respecto a su pantalla, el Xiaomi Poco promete imágenes impresionantes con brillo elevado al máximo gracias a sus materiales luminosos mejorados, a la vez que optimiza la eficiencia energética. Sus colores son realistas y aseguran una experiencia envolvente.