Walmart descuenta al máximo este celular que parece de gama alta con doble cámara y 512 GB de almacenamiento

La marca Xiaomi pisa fuerte en tecnología gracias a este celular que ofrece una pantalla de 6 pulgadas, sistema operativo Android y memoria RAM de 12 GB.

El celular con características premium que está de oferta.

Walmart y Xiaomi se unen para ofrecer una oportunidad explosiva por un celular de última generación con características premium. El Xiaomi Poco X7 es uno de los más buscados en el mercado por su excelente calidad-precio y buen rendimiento para actividades cotidianas.

El celular se encuentra en la página web por solo 6899 pesos y solo lo pueden adquirir personas registradas. Además, cuenta con un plan de pago de 6 cuotas sin interés de 1149,83 y envío sin costo o envío por paquetería con entrega rápida, aunque esta última tiene un costo adicional.

Más características de este celular CPU: Procesador de ocho núcleos, hasta 3.25GHz

Dimensity 8400-Ultra

Pantalla CrystalRes AMOLED de 6.67’’

Frecuencia de actualización: hasta 120Hz

Resolución: 2712 x 1220 (1.5K) Corning® Gorilla® Glass 7

Pantalla Pro HDR

RAM y Almacenamiento: 8 GB + 512 GB, LPDDR5X + UFS 4.0

Batería y carga: 6000 mAh (typ.)

Carga ultrarrápida de 90W con Hypercharge

Carga mediante: USB-C

Cámara trasera: 50MP+8MP

Cámara frontal: 20MP También destacan su diseño con costuras texturizadas y decoración inspirada en carreteras, con curvas suaves para un aspecto distintivo pero cómodo y de fácil agarre. Sumado a su diseño de doble anillo con acabado brillante de las cámaras que refleja elegancia y sofisticación.