Walmart tira abajo el precio del celular Samsung con 3 cámaras, pantalla de 6 pulgadas y carga súper rápida
El producto en descuento es perfecto para actividades cotidianas y se puede pagar hasta en 6 cuotas sin interés.
El Samsung Galaxy A17 LTE es un celular de gama media-baja que fue lanzado en 2025 y se puede comprar en Walmart por 3499 pesos. Este incluye un cable de carga y una llave para abrir el puerto del microchip y decenas de características que convierten a este celular en una opción perfecta para todos los bolsillos y usos.
Lo más destacado de este celular es que tiene inteligencia artificial (IA) que mejora las experiencias de búsqueda. Ahora solo tienes que rodear con un círculo lo que quieres buscar y obtendrás los resultados sin esfuerzo, o hablar con Gemini para obtener información en tiempo real.
Otras características de este celular
Además cuenta con un diseño más delgado de 7,5 mm con una Key Island renovada y un conjunto de cámaras alineadas te ofrecen más estilo con menos volumen. Su triple cámara capta cada escena con precisión gracias a un objetivo gran angular de 50 MP, un ultra gran angular de 5 MP y un macro de 2 MP.
También tiene funciones que te acompañan durante todo el día gracias a su procesador octa-core de 2,2 Ghz que ofrece una reproducción en streaming HD fluida, una experiencia de gaming ágil y una integración perfecta con redes sociales. Y si te quedas sin batería, puedes cargarlo en menos de 60 minutos.
En cuanto a seguridad, el celular ofrece hasta 6 años de protección y cuenta con un diseño contra salpicaduras de IP54 y arañazos gracias a sus materiales Corning Gorilla Glass Victus.
Sin dudas, es un celular que está preparado para uso cotidiano ya que cuenta con un procesador que ejecuta tareas al instante y está protegido para que puedas llevarlo contigo todo el tiempo.