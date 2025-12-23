De comprar online a mudarse: así es la mini casa que Walmart vende por US$29.999

Las casas modulares dejaron de ser un tema de ferias de construcción y pasaron a las vidrieras digitales. En esa tendencia, Walmart empezó a jugar fuerte: en su marketplace aparecen viviendas listas para montar, desde propuestas compactas hasta una opción “premium” que apunta a quienes buscan un espacio extra sin encarar una obra tradicional.

Entre los productos más llamativos aparece una vivienda de una planta listada en US$125.000 , con estética moderna y exterior oscuro. En la publicación se destaca el uso de terminaciones “premium”, grandes ventanales para aprovechar la luz natural e iluminación exterior tipo LED. También se menciona una estructura con acero inoxidable pensada para mejorar la durabilidad, además de materiales de bajo mantenimiento. En Walmart figura como un artículo con envío gratis y con fechas de arribo que varían según la ubicación .

El anuncio no la vende solo como “casa”, sino como un paquete integral . En la descripción se afirma que contempla la gestión del proceso completo, desde la preparación de la base hasta el armado final, con asistencia vinculada a permisos y entrega profesional. El espacio total publicado es de 420 pies cuadrados (alrededor de 40 m²), con un living de 200 pies² , un dormitorio de 120 pies² y un baño de 69 pies² . Además, se presenta como “totalmente equipada”: cocina con lavavajillas, guardado y un sector de lavandería con lavadora y secadora en formato vertical.

En el apartado técnico, la publicación resalta el uso de paneles SIP (Structural Insulated Panels), asociados a un mejor aislamiento térmico y acústico y, en teoría, a un menor consumo energético en climatización. También se menciona un sistema de recolección de agua de lluvia “apto” para normativa de California y la posibilidad de operar “off-grid” con paneles solares como extra opcional. La misma ficha la describe como resistente al fuego y preparada para intemperie, con usos posibles que van desde vivienda principal hasta casa de huéspedes o alquiler temporario.

Detrás del impacto del precio y las fotos, hay una lectura práctica: estas casas no son una “mudanza instantánea”. Aun cuando el vendedor prometa un armado simple, siempre entran en juego la normativa local, las conexiones a servicios, el transporte en destino y los requisitos del lote. Por eso, antes de entusiasmarse con el botón de compra, conviene mirar qué incluye exactamente el paquete, qué queda por fuera y qué responsabilidades asume el cliente. La letra chica, en este rubro, vale tanto como el diseño.

La alternativa más barata: un modelo TEKAMON por US$29.999

Walmart también lista una opción más accesible: una vivienda modular de dos niveles en formato “flat-pack”, publicada en US$29.999, con envío sin costo. En la descripción se habla de un armazón de acero galvanizado y paneles aislantes multicapa, orientados a mejorar resistencia y confort. El kit declara incluir estructura y un baño completo (ducha, lavamanos e inodoro), pero aclara requisitos previos: terreno plano y estable, conexión de agua, interfaz eléctrica de 110V y un sistema externo para desagües. También se mencionan referencias a estándares y códigos de seguridad, junto con materiales con clasificación ignífuga.

En el fondo, el fenómeno es más grande que un solo producto: las “tiny homes” se están convirtiendo en un artículo más del catálogo online. Y Walmart busca su lugar en esa carrera, con propuestas que van del lujo a lo funcional. Para el comprador, el consejo es simple: comparar, leer con lupa y pensar más allá del precio.