Oferta de Walmart: un descuento más que tentador por una laptop Lenovo con 256 GB y queda pocos equipos

Una oportunidad para tener lo último en tecnología sin descuidar tu bolsillo. Compra en cuotas y recibe tu compra en casa.

La laptop ideal para estudiantes y uso domestico que está con descuento.

Walmart tiene una oferta flash de martes para quienes buscan cambiar su computadora antes de fin de año. Las fiestas han despertado descuentos express que probablemente no vuelvas a encontrar y se suman otros beneficios para todos los usuarios registrados en la página web del supermercado.

Esta laptop es vendida y enviada por Walmart, lo que asegura una compra segura. Su precio con descuento es de 5790 pesos, pero cuenta con 15 cuotas sin interés de 386 pesos con diferentes tarjetas. Además, el supermercado ofrece devolución hasta 30 días después de recibido y garantía para que no pierdas dinero.

laptop La oferta de Walmart por una computadora. Archivo. Las características de esta laptop Esta laptop es una opción perfecta para quienes buscan equilibrio entre rendimiento y precio asequible. Su amplia gama de opciones convierte esta computadora en una gran compañera de actividades diarias, sobre todo para estudiantes y usuarios domésticos, que realizan tareas informales y de productividad ligera.

Su procesador es un Intel Celeron acompañado de 8 GB de RAM y un SDD de 256 que te ofrece un rendimiento confiable para tus tareas diarias como gestión de documentos o navegación web. Y su capacidad de almacenamiento te permite guardar cientos de archivos, pdfs, fotografías y más.