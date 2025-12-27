PlayStation Plus enero 2026: los juegos que podrían llegar gratis y los que se despiden del catálogo

Acercándose el cierre de diciembre, la comunidad gamer empieza a mirar con atención el calendario: PlayStation Plus se prepara para inaugurar 2026 con un nuevo lote de juegos gratuitos y, como ocurre cada mes, las expectativas ya están en marcha. Mientras los usuarios de PlayStation con suscripción activa a los planes Essential, Extra y Premium siguen disfrutando de las últimas incorporaciones de diciembre, el foco se traslada ahora a lo que vendrá en enero.

Hasta el próximo 6 de enero, todavía es posible reclamar los juegos gratuitos actuales del mes, entre ellos LEGO Horizon Adventures, Killing Floor 3, The Outlast Trials, SYNDUALITY: Echo of Ada y Neon White. Con ese margen todavía abierto, Sony se prepara para anunciar oficialmente las nuevas incorporaciones que marcarán el inicio del año.

De cara al anuncio oficial, previsto para el 31 de diciembre de 2025, distintas lecturas editoriales permiten imaginar qué tipo de títulos podrían reforzar el catálogo. Estas predicciones no se basan en filtraciones ni rumores, sino en patrones históricos de Sony , equilibrio entre géneros y el interés sostenido de la comunidad.

Entre los nombres que aparecen con más fuerza se encuentra Gran Turismo 7, una de las joyas del automovilismo virtual que sigue siendo referencia en PS5. Su inclusión aportaría peso técnico y atractivo masivo al servicio. Otro candidato es Lies of P, un soulslike que supo destacarse por su ambientación oscura y su sistema de combate exigente, ideal para diversificar la oferta de acción. Completa la terna Neva, una propuesta indie de fuerte impronta artística que podría sumar variedad narrativa al catálogo.

Este tipo de combinaciones —una superproducción, un título de nicho y una experiencia autoral— responde a una lógica habitual en PlayStation Plus , especialmente en un contexto donde PS4 comienza a quedar en segundo plano frente a la nueva generación.

Los juegos que se despiden del catálogo

No todo son llegadas. Sony también confirmó qué títulos abandonarán PlayStation Plus Extra y Premium en enero de 2026. A través de la sección Última oportunidad para jugar, la compañía informó que cuatro juegos dejarán el servicio el 20 de enero.

La lista incluye Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, una de las entregas más recientes de la saga; Monopoly Plus; Sayonara Wild Hearts; y SD Gundam: Battle Alliance. Todos ellos seguirán disponibles hasta esa fecha para los suscriptores, pero luego requerirán compra individual en la PlayStation Store.

Con más de un mes por delante, es un buen momento para priorizar estos títulos: avanzar en campañas, completar logros pendientes o aprovechar modos multijugador antes de que salgan del catálogo. Como suele ocurrir, la lista podría ampliarse en las próximas semanas, por lo que enero se perfila como un mes de transición clave para el ecosistema PlayStation Plus y su evolución en 2026.