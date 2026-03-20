Habló Luciana Martínez tras la denuncia de viuda negra y Analía Franchín la acusó de "relato incoherente"

La mañana de Telefe se prendió fuego este 20 de marzo con la visita de Luciana Martínez a A la Barbarossa. La ex Gran Hermano, que recuperó su libertad el pasado martes 17 tras ser acusada de "viuda negra" por un turista estadounidense, rompió el silencio para dar una versión que mezcla violencia, transfobia y un confuso episodio policial.

La discusión entre Franchín y Martínez. Sin embargo, lo que comenzó como un relato de victimización terminó en un durísimo cruce con Analía Franchín, quien no dejó pasar las grietas en una historia que, según la panelista, "no cierra por ningún lado".

La "venda" que Analía Franchín intentó quitar en vivo El relato de Luciana comenzó con la reconstrucción de la madrugada del sábado 14 de marzo, cuando conoció al denunciante en un boliche de Palermo. Según la joven, el hombre las invitó a ella y a su amigo, Cristian Wagner, a un after en su habitación.

luciana martinez portada X La situación se habría tornado oscura en el baño: "En ese momento, se dio cuenta de que era una chica trans y se pone más violento. Me incomodé, le grito a mi amigo". Pero el clima de solidaridad en el piso se transformó en sospecha cuando se tocó el tema de las pertenencias desaparecidas del turista.

La inconsistencia más grave saltó cuando se explicó cómo aparecieron los objetos del denunciante en manos de Wagner. Ante la pregunta de por qué su amigo se llevó las cosas, Luciana ensayó una defensa: "Interpreto que se lleva las cosas para asegurarse de que vuelva". La respuesta indignó a Franchín, quien fue tajante con la ex GH: "Las robó. Si vos tenés en tu casa el bolso con pertenencias de otra persona, la robaste. Entiendo que lo defiendas, mi amor, pero las robó".