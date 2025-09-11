Nancy Pazos apuntó contra Robertito Funes y sigue la polémica en Telefe: "No acepto que..."

La periodista dialogó con el programa de Yanina Latorre y fue contundente respecto a lo que piensa de su compañero.

Nancy Pazos es una de las periodistas más picantes que tiene Georgina Barbarossa en el panel de su programa. Muchas veces ha discutido fuertemente con Mariana Brey, pero en los últimos días faltó al programa luego de que la conductora se fue a filmar con Marley.

En lugar de Georgina, la producción decidió que quien tenía que llevar adelante el programa era nada más ni nada menos que Robertito Funes. El periodista que desarrolla tareas de cronista aceptó el desafío y esto, Nancy no lo aceptó.

En el programa de Yanina Latorre, la panelista de Telefe fue consultada por esta situación y ella fue contundente: "Qué te pareció Robertito nominado como movilero", fue la consulta del cronista y ella subrayó: "Está bien, es el lugar que tiene".

Video: Nancy Pazos apuntó contra Robertito Funes Nancy Pazos apuntó contra Robertito Funes y sigue la polémica en Telefe

El periodista ante esta respuesta comentó que "me gusta que haces hincapié en movilero" y allí Nancy Pazos explicó: "Totalmente por eso yo no acepto que me conduzca". Robertito es el reemplazo directo cuando Georgina no está y Nancy sostuvo que esto pasa debido a que "la reemplaza porque en realidad el canal no tiene ganas de aguantar caras de ort* del resto de los panelistas".