En LAM compartieron un contundente video de la modelo en un shopping de México con una persona. En esta nota te dejamos todos los detalles.

Evangelina Anderson se encuentra en el medio de la polémica luego de que en las redes sociales comenzaron a surgir rumores de un supuesto affaire con Leandro Paredes, futbolista de Boca Juniors y de la Selección argentina. Sin embargo, esto fue desmentido por la propia esposa, pero en las últimas horas se conoció un video contundente de la modelo.

Fue en LAM donde Pepe Ochoa reveló el clip de la exmujer de Martín Demichelis paseando en un centro comercial de México muy bien acompañada: "Hoy nos llegó un video con una historia de la señorita Evangelina Anderson, con quien sería un jugador de fútbol". Luego, el panelista contó que no es Leandro Paredes el hombre del video.

También sostuvo que "obviamente que investigamos y dimos con quién es él. No es un jugador conocido, no es argentino". En el clip se puede ver a Evangelina Anderson y al hombre en cuestión en una escalera mecánica charlando y muy juntos con unas bolsas.

Video: Evangelina Anderson fue vista con un hombre en México Evangelina Anderson fue vista con un misterioso hombre en medio de los rumores de affaire con Leandro Paredes

Pero esto no fue todo, ya que también Ochoa contó que una persona que los vio le pasó toda la información: "Lo que la persona me cuenta es que Evangelina estuvo con este señor entre tres y cuatro horas. Se paseaba por todos lados y en un momento estuvo de la mano con este señor".