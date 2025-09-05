La contundente respuesta de Evangelina Anderson ante los rumores de un nuevo novio

Luego de que un periodista asegurara que Evangelina Anderson comenzó un nuevo romance, viralizándose por todos lados, la modelo no dudó en salir al cruce.

Desde un paradisíaco destino en México, Evangelina Anderson abordó de frente y sin dudar, las fuertes especulaciones sobre un posible vínculo amoroso con un hombre de 34 años, luego de su resonante ruptura con Martín Demichelis. La ex del director técnico argentino compartió una enérgica publicación en sus redes sociales, dejando absolutamente clara su situación amorosa actual.

“Dejen de inventar. Jamás di una nota y mucho menos dije lo que están confirmando que dije! Son de cuarta”, expresó con indignación la modelo. Su reacción apuntaba a una captura de pantalla de un medio que afirmaba que ella había decidido arriesgarse nuevamente encarando un nuevo romance.

Aprovechando unas anheladas vacaciones en familia antes de su comenzar a brillar en MasterChef Celebrity, Evangelina añadió con firmeza: “MI VIDA NO ES UN CIRCO”. De este modo, Anderson buscó despejar cualquier duda sobre su vida privada y enfatizar su rechazo a la intensa exposición mediática no deseada.

Las tajantes publicaciones de Evangelina Anderson tras el rumor de un nuevo amorío WhatsApp Image 2025-09-05 at 17.23.40 Uno de las historias que Evangelina Anderson publicó para aclarar su situación amorosa. Foto: Instagram @evangelinaanderson

El detonante de su enfado comenzó con la aseveración de un panelista de LAM (América TV), que aseguró haber intercambiado información en una conversación con la ex integrante del equipo de Los 8 escalones (El Trece), quien supuestamente le habría confesado que tras su escandalosa ruptura “estoy recuperando el tiempo que perdí”.