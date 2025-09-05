Presenta:

Mdz Show

|

Evangelina Anderson

La contundente respuesta de Evangelina Anderson ante los rumores de un nuevo novio

Luego de que un periodista asegurara que Evangelina Anderson comenzó un nuevo romance, viralizándose por todos lados, la modelo no dudó en salir al cruce.

Diego Quiroga

Diego Quiroga

La ex de Martín Demichelis decidió reaccionar en sus redes sociales.
La ex de Martín Demichelis decidió reaccionar en sus redes sociales. Foto: Instagram @evangelinaanderson

Desde un paradisíaco destino en México, Evangelina Anderson abordó de frente y sin dudar, las fuertes especulaciones sobre un posible vínculo amoroso con un hombre de 34 años, luego de su resonante ruptura con Martín Demichelis. La ex del director técnico argentino compartió una enérgica publicación en sus redes sociales, dejando absolutamente clara su situación amorosa actual.

Dejen de inventar. Jamás di una nota y mucho menos dije lo que están confirmando que dije! Son de cuarta”, expresó con indignación la modelo. Su reacción apuntaba a una captura de pantalla de un medio que afirmaba que ella había decidido arriesgarse nuevamente encarando un nuevo romance.

Te Podría Interesar

Aprovechando unas anheladas vacaciones en familia antes de su comenzar a brillar en MasterChef Celebrity, Evangelina añadió con firmeza: “MI VIDA NO ES UN CIRCO”. De este modo, Anderson buscó despejar cualquier duda sobre su vida privada y enfatizar su rechazo a la intensa exposición mediática no deseada.

Las tajantes publicaciones de Evangelina Anderson tras el rumor de un nuevo amorío

WhatsApp Image 2025-09-05 at 17.23.40
Uno de las historias que Evangelina Anderson public&oacute; para aclarar su situaci&oacute;n amorosa.

Uno de las historias que Evangelina Anderson publicó para aclarar su situación amorosa.

El detonante de su enfado comenzó con la aseveración de un panelista de LAM (América TV), que aseguró haber intercambiado información en una conversación con la ex integrante del equipo de Los 8 escalones (El Trece), quien supuestamente le habría confesado que tras su escandalosa ruptura “estoy recuperando el tiempo que perdí”.

WhatsApp Image 2025-09-05 at 17.23.40 (1)
La ex de Mart&iacute;n Demichelis no se qued&oacute; con las ganas de contestar en medio de las especulaciones.

La ex de Martín Demichelis no se quedó con las ganas de contestar en medio de las especulaciones.

Ante la repercusión que generaron esas palabras, convertidas en titulares en diversos portales, la ex pareja de Demichelis desmintió categóricamente cualquier nueva relación sentimental o la idea de estar disfrutando de un "tiempo recuperado". Dirigiéndose directamente al medio, escribió: “Como les gusta inventar @infobae SON DE TERROR”.

WhatsApp Image 2025-09-05 at 17.23.41
La participante de Masterchef Celebrity se defendi&oacute; en redes sociales.

La participante de Masterchef Celebrity se defendió en redes sociales.

Evangelina culminó su serie de desmentidos cuestionando la veracidad de otra fuente de espectáculos, exigiendo pruebas concretas en un tercer mensaje: “Otra cuenta que levanta pavadas… que muestren en donde dije eso…”.

Archivado en

Notas Relacionadas