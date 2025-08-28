La locutora no ocultó su enojo con la panelista de Telefe y le dejó una dura advertencia mientras estaba al aire en la radio.

Un nuevo escándalo se generó el mundo de la farándula y en esta ocasión están involucradas Elizabeth Vernaci y Nancy Pazos. Es que la panelista de C5N realizó un polémico pedido que enfuereció a la locutora, quien no ocultó su enojo.

"Vos entrás, para la gente que no sabe, vos entrás, tenés un gran mural con el logo de C5N y alrededor, los conductores y gente importante. Nancy pidió ir ahí, ¿no? Al pasillo. Nancy Pazos pidió. ¿A quién?", comenzaron contando en LAM. Luego, revelaron que Nancy habría pedido el lugar de Vernaci en el mural y esto provocó el enojo de la periodista.

En el programa que tiene en Radio Pop, "La Negra" fue tajante: "Fue horrible, yo estoy re dolida. Lo único que estoy esperando que entre a la radio y ahí me va a escuchar". Pero esto no terminó allí y el reclamo siguió expresando que, si bien ella no trabaja hace 3 años en el canal, su imagen llena de orgullo al canal.

Video: Elizabeth Vernaci explotó contra Nancy Pazos Elizabeth Vernaci explotó contra Nancy Pazos y se desató una fuerte polémica: "Me va a escuchar"

"Lo primero que ves al entrar al canal es a mí y a las grandes figuras del canal. Está en un lugar privilegiado y hermoso", comentó la periodista. El enojo de la comunicadora va más allá de sacar su imagen, es la actitud que Pazos tuvo: "Podría haber elegido cualquier otra de gente que no se hace la buena amiga porque ella se hace la amiga conmigo".