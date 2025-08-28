La ahora exnovia decidió contar toda la información y reveló cómo se enteró que el futbolista de la Selección le fue infiel.

Un nuevo escándalo sacude a la Selección argentina y tiene como figura principal a uno de los futbolistas importantes de Lionel Scaloni. En las últimas horas, la expareja del jugador decidió romper el silencio y contar una fuerte información sobre este polémico hecho.

Se trata nada más ni nada menos que de Nicolás González, quien le fue infiel a Paloma Silberberg, una joven de 25 años. En el programa de Karina Mazzocco se contactaron con ella y fue allí donde decidió revelar la situación que vivió.

"Estuvimos más o menos tres años, desde el 2022... Cortamos el 20 de julio, me acuerdo porque era el Día del Amigo", comenzó diciendo. Además, dejó en claro respecto a la separación que fueron muchos los motivos y que el video con Sabrina Rojas en un local bailable sumó a la crisis.

Video: un jugador de la Selección argentina le fue infiel a su pareja Un jugador de la Selección argentina le fue infiel a su pareja: de quién se trata

En otra parte de la charla, la conductora de América le preguntó directamente cómo se enteró de la infidelidad y ella fue contundente: "En la casa que teníamos en Italia teníamos cámaras de seguridad y él pensó que yo no las tenía más porque él mandó a cambiar las contraseñas y yo las seguí teniendo... Llegué a Ezeiza, supuestamente alguien me iba a ayudar con las valijas, le escribo porque no había nadie, y no me respondía. Quise ver qué carajo estaba haciendo, y me la comí…estaba con otra chica".