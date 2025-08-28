El objetivo soñado que alcanzó Valentín Barco con Racing de Estrasburgo tras quedar afuera de la Selección

Valentín Barco no fue convocado por la Selección, aunque sigue consolidándose en Europa y acaba de celebrar un histórico logro con Racing de Estrasburgo.

Valentín Barco atraviesa un gran momento en el Racing de Estrasburgo. Aunque Lionel Scaloni no lo incluyó en la lista definitiva de la Selección argentina para la doble fecha de Eliminatorias, el Colo festejó un logro importante a nivel de club.

Este jueves, Racing venció 3-2 al Brondby de Dinamarca en la fase previa y aseguró su lugar en la UEFA Conference League 2025/26. Se quedó con el último cupo del tercer certamen continental y disputará la copa desde la primera ronda.

Barco fue determinante en el juego colectivo: inició el contragolpe que terminó en el tercer gol y, aunque no marcó ni asistió, mostró su importancia en la generación ofensiva.

Barco fue determinante en el juego colectivo: inició el contragolpe que terminó en el tercer gol y, aunque no marcó ni asistió, mostró su importancia en la generación ofensiva. En el esquema 3-4-3 del equipo, el ex Boca ya no juega solo de lateral, sino que alterna como carrilero, mediocampista e interior según lo demande el partido.

Pese a este presente, el Colo no fue convocado para los partidos frente a Venezuela y Ecuador. Scaloni optó por otros nombres en su posición: Tagliafico, Facundo Medina y el regreso de Marcos Acuña, de gran nivel en River. Por cuestiones tácticas, el joven zurdo deberá seguir esperando su chance.