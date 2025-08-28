Dolor en el fútbol argentino: murió Mateo Briseño, juvenil de 15 años de Atlético Tucumán

El fútbol argentino atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de Mateo Briseño, jugador de 15 años que integraba las Divisiones Inferiores de Atlético Tucumán. La noticia fue confirmada por el propio club a través de un comunicado oficial en sus redes sociales, donde expresó sus condolencias a la familia y allegados del joven deportista.

“El Club Atlético Tucumán lamenta profundamente comunicar el fallecimiento de Mateo Briseño, jugador de nuestra división juveniles, categoría 2009, integrante del bloque azul. Acompañamos a su familia, seres queridos, compañeros y entrenadores en este doloroso momento, elevando una oración por el eterno descanso de su alma. Siempre en la memoria Decana”, señala la institución en el escrito.

El comunicado de Atlético Tucumán comunicado atlético tucumán Atlético Tucumán confirmó la triste noticia en sus redes. X

Mateo, nacido en Concepción, a 80 kilómetros de la capital tucumana, había iniciado su camino en el fútbol desde la escuelita del Decano y se desempeñaba como lateral izquierdo en el denominado “bloque azul”, el equipo que compite en la Liga local.

Al juvenil le habían diagnosticado una enfermedad en los últimos meses, lo que lo obligó a alejarse de las canchas y enfocarse en su tratamiento, según informó Infobae. Pese a la lucha, su estado de salud se agravó y este miércoles se conoció la triste noticia de su fallecimiento.