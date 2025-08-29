Romina Manguel se encuentra en medio de una gran polémica luego del fuerte enfrentamiento que tuvo con Matías Martin. Es que la periodista invitó al programa de radio a Victoria Di Masi y fue allí donde ella confirmó que se encontraba separado del conductor.

Luego de lo que fue esta conversación, Matías Martin fue consultado por el cronista de "A la tarde" y criticó duramente el programa de su colega: "Fue a lo de Manguel... Pobre que tuvo que ir a lo de Manguel, está bien, es periodista y tiene que ir a todos los programas, me imagino. Hay otros lugares mejores para ir".

Respecto a este tema, desde LAM fueron directamente a buscar la palabra de Romina, quien destrozó a su Matías Martin: "No sé qué le pasa, no tengo la menor idea". En medio de esto, quien criticó a la periodista fue nada más ni nada menos que Elizabeth Vernaci quien expresó que a Manguel no la mira mucha gente y que la obligó a Victoria a contar que se separó de Matías.

Video: La Negra Vernaci criticó a Romina Manguel y la periodista la fulminó Elizabeth Vernaci criticó a Romina Manguel y la periodista la fulminó

Luego de escuchar estos textuales, Romina fulminó a la locutora de Radio Pop: "Es la más grosa de todas, me hacía reír un montón hasta que empezó con chistes antisemitas y entonces no la consumí más". También dejó en claro que es feo opinar del trabajo de los colegas: "Que querés que me levanten y que me quede sin laburo".