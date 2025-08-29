Elizabeth Vernaci criticó a Romina Manguel y la periodista la fulminó
En medio la polémica con Matías Martin, la locutora opinó fuertemente y la Romina opinó fuertemente tras sus dichos.
Romina Manguel se encuentra en medio de una gran polémica luego del fuerte enfrentamiento que tuvo con Matías Martin. Es que la periodista invitó al programa de radio a Victoria Di Masi y fue allí donde ella confirmó que se encontraba separado del conductor.
Luego de lo que fue esta conversación, Matías Martin fue consultado por el cronista de "A la tarde" y criticó duramente el programa de su colega: "Fue a lo de Manguel... Pobre que tuvo que ir a lo de Manguel, está bien, es periodista y tiene que ir a todos los programas, me imagino. Hay otros lugares mejores para ir".
Respecto a este tema, desde LAM fueron directamente a buscar la palabra de Romina, quien destrozó a su Matías Martin: "No sé qué le pasa, no tengo la menor idea". En medio de esto, quien criticó a la periodista fue nada más ni nada menos que Elizabeth Vernaci quien expresó que a Manguel no la mira mucha gente y que la obligó a Victoria a contar que se separó de Matías.
Video: La Negra Vernaci criticó a Romina Manguel y la periodista la fulminó
Luego de escuchar estos textuales, Romina fulminó a la locutora de Radio Pop: "Es la más grosa de todas, me hacía reír un montón hasta que empezó con chistes antisemitas y entonces no la consumí más". También dejó en claro que es feo opinar del trabajo de los colegas: "Que querés que me levanten y que me quede sin laburo".
En el final, dejó en claro que "hay gente que en la vida a uno le fue dejando de interesar con el correr del tiempo y lamentablemente la "Negra" es una". En los instantes finales de la entrevista dejó en claro que a ella Matías Martin le parece "muy poco hombre".