Una ex Gran Hermano protagonizó una fuerte pelea en la vía pública y fue escrachada en redes: el video

La secuencia se dio en medio de la calle y fue seguida de una gran pelea. La situación no pasó desapercibida ya que se trataba de dos personas mediáticas.

Un video que se viralizó mostró a una exparticipante de Gran Hermano 2022, protagonizando una fuerte discusión en la vía pública con su hermana. La secuencia, grabada por un vecino y difundida en el programa LAM (América), las cual muestra gritos, empujones y un tenso intento de sacar las llaves del auto por parte de una de las jovenes.

Se trata de Camila Lattanzio y su hermana gemela. Según relataron en el ciclo de Ángel de Brito, el altercado habría comenzado cuando Camila quiso que Florencia Lattanzio la llevara a la casa de su novio con una valija y la otra se negó. En las imágenes se ve a Camila intentando volver a entrar al vehículo mientras Florencia baja del asiento del conductor y forcejea para quitarle la llave que, según el relato, Camila tomó intempestivamente.

El video del momento Embed - Una ex Gran Hermano protagonizó un vergonzoso momento en la vía pública y fue escrachada en redes: el video

“Hubo una parte previa (al video) donde estaban ahí frenadas dentro del auto que Florencia manejaba y Camila estaba en el asiento del acompañante. La vecina ve que en el interior estaba Camila y se estaban literalmente matando a los gritos”, contó Pepe Ochoa en LAM, al comentar el registro que empezó a circular en redes.

Camila Lattanzio aclara la situación Tras la viralización, las hermanas publicaron un video en sus cuentas para dar su versión y bajar el tono del escándalo. “Con Flor convivimos 24 horas. Somos hermanas gemelas y hacemos la mayoría de las cosas juntas. Entonces puede pasar que en algún momento discutamos. La gente que nos conoce sabe que tenemos peleas exprés. Ya está, somos hermanas, o sea, nos peleamos ahora y a la media hora nos amigamos”, explicó Camila en ese clip.