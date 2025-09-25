Una ex Gran Hermano protagonizó una fuerte pelea en la vía pública y fue escrachada en redes: el video
La secuencia se dio en medio de la calle y fue seguida de una gran pelea. La situación no pasó desapercibida ya que se trataba de dos personas mediáticas.
Un video que se viralizó mostró a una exparticipante de Gran Hermano 2022, protagonizando una fuerte discusión en la vía pública con su hermana. La secuencia, grabada por un vecino y difundida en el programa LAM (América), las cual muestra gritos, empujones y un tenso intento de sacar las llaves del auto por parte de una de las jovenes.
Se trata de Camila Lattanzio y su hermana gemela. Según relataron en el ciclo de Ángel de Brito, el altercado habría comenzado cuando Camila quiso que Florencia Lattanzio la llevara a la casa de su novio con una valija y la otra se negó. En las imágenes se ve a Camila intentando volver a entrar al vehículo mientras Florencia baja del asiento del conductor y forcejea para quitarle la llave que, según el relato, Camila tomó intempestivamente.
El video del momento
“Hubo una parte previa (al video) donde estaban ahí frenadas dentro del auto que Florencia manejaba y Camila estaba en el asiento del acompañante. La vecina ve que en el interior estaba Camila y se estaban literalmente matando a los gritos”, contó Pepe Ochoa en LAM, al comentar el registro que empezó a circular en redes.
Camila Lattanzio aclara la situación
Tras la viralización, las hermanas publicaron un video en sus cuentas para dar su versión y bajar el tono del escándalo. “Con Flor convivimos 24 horas. Somos hermanas gemelas y hacemos la mayoría de las cosas juntas. Entonces puede pasar que en algún momento discutamos. La gente que nos conoce sabe que tenemos peleas exprés. Ya está, somos hermanas, o sea, nos peleamos ahora y a la media hora nos amigamos”, explicó Camila en ese clip.
Camila también intentó justificar la situación: “Me acaban de mandar un video contándome la secuencia y cómo les cuento que es muy normal en nosotras”, dijo la mediática. Por su parte, Florencia remarcó que la relación entre ellas siempre fue así: “No sé qué más acotar, pero la gente que nos conoce sabe que somos así; que nos peleábamos, que después nos amigábamos”. Camila cerró la explicación enfatizando: “Tampoco es tanto, chicos, vivimos juntas”.
Por ahora, el episodio quedó en el terreno de la anécdota viral y la aclaración pública de las protagonistas. Las imágenes y el video de las hermanas continúan circulando en redes, donde el caso generó comentarios divididos entre quienes lo toman como una pelea doméstica entre gemelas y quienes criticaron la escena por haberse desarrollado en la calle y con forcejeos.