Virginia Lago reaccionó al fenómeno de la viralización de sus memes y frases: "¿Sale un vinito?"

La actriz que condujo un ciclo de películas en Telefe entre 2012 y 2015 en el que creó frases que se volvieron virales, contó cómo vive esta extraña fama.

La recordada exconductora de Historias del corazón recordó con cariño su paso por Telefe. Foto: captura pantalla Telefe.

Este miércoles Virginia Lagos visitó el programa de Carmen Barbieri, allí contó anécdotas de su destacada trayectoria como actriz y productora. En medio de la entrevista uno de los panelistas le mostró cómo sus icónicas frases, en especial una, continúan vigentes al día de hoy.

La actriz y exconductora de Telefe recordó con cariño su paso por el canal de las pelotas, mientras el comunicador les mostraba en la pantalla del estudio de El Nueve cómo se vendían en Argentina y España remeras con su imágen acompañada de su icónica frase.

El fenómeno de Virginia Lago explotó con gran popularidad tras su frase "¿Sale un vinito?" y otros fragmentos de su programa Historias del Corazón que se emitió en Telefe entre el año 2012 y 2015, convirtiéndose en un suceso viral en redes sociales. La expresión se popularizó por su espontaneidad y se convirtió en una marca registrada de la actriz, utilizada en memes, referencias callejeras y hasta en campañas publicitarias.

Otra de las panelistas de Carmen le mencionó que los creadores de las remeras, no pagan derechos de autor o de imágen, pero Virginia no le dio mucha importancia al asunto legal.