Una famosa mediática reapareció con nuevo rostro y mucho más joven a sus casi 70 años: "Hora de renovar"

La mujer lució irreconocible y habló de la cirugía a la que se sometió para verse así. La empresaria no ocultó detalles.

En el universo de las Kardashian, la imagen es ley y el tiempo una variable a negociar. Kris Jenner directamente no negocia con su imagen, al punto que en sus 69 años, y a solo un mes de cumplir los 70, la matriarca más famosa de la cultura pop decidió que era momento de un retoque estético.

Tras meses de especulaciones entre sus seguidores, quienes notaron un cambio drástico en su rostro, la empresaria confirmó que pasó por el quirófano para un lifting facial, práctica que ya se había realizado hace un tiempo atrás

El nuevo rostro de Kris Jenner portadas nuevas (1) Kris Jenner ahora y con un año de diferencia. Créditos: Instagram / krisjenner La revelación no fue casual, sino una exclusiva estratégicamente concedida a la portada de Vogue Arabia a poco de cumplir 70 años. Con la autoridad que la caracteriza, Jenner blanqueó la situación sin vueltas. “Me hice un lifting hace unos 15 años, así que ya era hora de una renovación”, confesó a la publicación.

Lejos de presentarlo como un mero capricho estético, lo enmarcó en su filosofía de vida. “ Decidí hacerme este lifting porque quiero ser la mejor versión de mí misma, y eso me hace feliz”, expresó abiertamente, dejando en claro que para ella, el bienestar personal y la imagen pública van de la mano.

El procedimiento estuvo a cargo del reconocido cirujano plástico Dr. Steven Levine en Nueva York. Sin embargo, la noticia se viralizó mucho antes de su confirmación oficial, cuando sus seguidores más detallistas empezaron a notar los cambios evidentes en sus posteos de Instagram y en sus contadas apariciones públicas.