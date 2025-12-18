"Lindo no sos": la letal reacción de Esteban Lamothe cuando Mario Pergolini lo tildó de feo

El actor fue invitado este miércoles a Otro día perdido y quedó descolocado cuando el conductor le aseguró, sin filtro, que no es lindo.

Esteban Lamothe fue invitado este miércoles a Otro día perdido y protagonizó un ida y vuelta cargado de ironía apenas ingresó al estudio. Al notar la tibia reacción del público, el actor lanzó: "Che, qué poco gustaban de mí en la tribuna, ¿no?".

Entonces, Mario Pergolini le confesó: "A mí me alegró un poco que te pongan en realidad, porque yo creo que hay más como una expectativa. Pensalo bien, Esteban, te saca presión, porque si no estás todo el tiempo van a estar evaluando si estás a la altura del sexo", le dijo el conductor.

Esteban Lamothe en Otro día perdido El actor pasó por Otro día perdido este miércoles. Captura de pantalla Youtube Eltrece Lamothe coincidió y admitió que su aspecto suele generar debate: "Sí, si soy lindo, si soy feo, porque es una cosa que se discute mucho". Sin embargo, el conductor lo interrumpió de manera tajante: "Lindo no sos". Lejos de quedarse callado, el actor respondió con picardía: "No soy lindo como vos que sos baby face, ojos claros".

El intercambio continuó cuando Lamothe se definió a sí mismo como un referente para los hombres comunes. "Yo soy la esperanza de los hombres comunes, de que los hombres comunes puedan ser lindos", aseguró el invitado.

Esto fue lo que dijo Mario Pergolini sobre Esteban Lamothe en Otro día perdido Mario Pergolini Aseguró Que Esteban Lamothe No Es Lindo El periodista redobló la apuesta con una chicana filosa, lo que motivó la intervención de Laila Roth y Agustín "Rada" Aristarán para frenar el comentario: "Pero también es cierto que las mujeres, en el hombre normal, no aceptan que sean feos como vos".