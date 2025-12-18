"Lindo no sos": la letal reacción de Esteban Lamothe cuando Mario Pergolini lo tildó de feo
El actor fue invitado este miércoles a Otro día perdido y quedó descolocado cuando el conductor le aseguró, sin filtro, que no es lindo.
Esteban Lamothe fue invitado este miércoles a Otro día perdido y protagonizó un ida y vuelta cargado de ironía apenas ingresó al estudio. Al notar la tibia reacción del público, el actor lanzó: "Che, qué poco gustaban de mí en la tribuna, ¿no?".
Entonces, Mario Pergolini le confesó: "A mí me alegró un poco que te pongan en realidad, porque yo creo que hay más como una expectativa. Pensalo bien, Esteban, te saca presión, porque si no estás todo el tiempo van a estar evaluando si estás a la altura del sexo", le dijo el conductor.
Lamothe coincidió y admitió que su aspecto suele generar debate: "Sí, si soy lindo, si soy feo, porque es una cosa que se discute mucho". Sin embargo, el conductor lo interrumpió de manera tajante: "Lindo no sos". Lejos de quedarse callado, el actor respondió con picardía: "No soy lindo como vos que sos baby face, ojos claros".
El intercambio continuó cuando Lamothe se definió a sí mismo como un referente para los hombres comunes. "Yo soy la esperanza de los hombres comunes, de que los hombres comunes puedan ser lindos", aseguró el invitado.
El periodista redobló la apuesta con una chicana filosa, lo que motivó la intervención de Laila Roth y Agustín "Rada" Aristarán para frenar el comentario: "Pero también es cierto que las mujeres, en el hombre normal, no aceptan que sean feos como vos".
En ese contexto, el actor se defendió apelando a la mirada de su pareja. "Mi señora no dice lo mismo", afirmó el artista.
Acto seguido, Pergolini comparó la imagen en pantalla con su imagen en vivo en ese momento y disparó: "Yo lo estoy viendo acá, en este momento, y después lo veo allá (señalado la foto), ¡y eso es una mentira!". "No, perdón, para mí estoy mucho más lindo ahora acá", aseguró Lamothe.