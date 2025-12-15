Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe, juntos en la versión teatral de "Secreto en la montaña": cuándo debutan

La adaptación teatral de la famosa película estadounidense estará protagonizada por la dupla Vicuña-Lamothe. Llegará a las tablas porteñas en 2026.

La obra de Secreto en la monta contará con la producción de Adrián Suar.

El 2026 va a ser un año cargado de propuestas teatrales para todos los gustos, con producciones originales y esperadas adaptaciones. Precisamente, en las últimas horas se anunció que llegará a las tablas porteñas la versión teatral de Secreto en la montaña, con el protagónico estelar de Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe.

Los detalles de la versión teatral de Secreto en la montaña La adaptación teatral de Secreto en la montaña se estrenará en mayo de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires, con Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe como protagonistas. La obra contará con dirección de Javier Daulte y guion adaptado por Marcos Carnevale. De esta forma, la historia llegará por primera vez a los escenarios argentinos.

Secreto en la montaña, Benjamín Vicuña, Esteban Lamothe. Esteban Lamothe y Benjamín Vicuña, la dupla que se pondrá en la piel de los personajes de Jack Twist y Ennis del Mar. Gentileza Soy Prensa La producción estará a cargo de Joaquín y Bautista Laviaguerre, en colaboración con Adrián Suar. “Uno no se enamora de quien quiere. Ni siquiera podemos proponernos amar o dejar de amar a alguien. Porque se trata de una fuerza que va más allá de nuestra voluntad. Intentar domesticarla resulta, sino imposible, por lo menos muy doloroso”, expresó el director de la obra, Javier Daulte.

“Jack y Ennis, dos hombres para los que el entramado social había previsto un camino claro y convencional, no se lo propusieron: el amor les ocurrió. En el lugar perfecto, pero en el contexto inadecuado. Secreto en la montaña es una historia de amor tan desgarradora como maravillosa”, agregó Daulte.

Mirá el video de Secreto en la montaña Secreto en la montaña, Esteban Lamothe y Benjamín Vicuña La trama de Secreto en la montaña La pieza sigue la historia de Jack Twist y Ennis del Mar, quienes se conocen en 1963 cuando son contratados para cuidar ovejas. En el contexto de la vida rural y el aislamiento en la montaña, ambos desarrollan un vínculo profundo que evoluciona hacia una relación amorosa. Al finalizar esa temporada de trabajo, cada uno retoma su vida: Jack se casa e intenta avanzar en su carrera, mientras Ennis también forma una familia. A pesar de las decisiones que toman por separado, el lazo entre ellos persiste.