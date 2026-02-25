El juicio en EE.UU. a una mujer que escribió un libro sobre la muerte de su esposo y que está acusada de haberlo asesinado

Una mujer de Utah (EE.UU.) publicó un libro infantil en el que relataba el doloroso proceso que experimentó tras la muerte inesperada de su esposo.

Desde este lunes, está siendo juzgada por presuntamente haberlo asesinado.

Kouri Richins, madre de tres hijos, llamó a la policía una noche de marzo de 2022 para alertar de que su esposo, Eric Richins, estaba "frío al tacto".

Explicó a las autoridades que le había preparado un cóctel de vodka a su marido, al que encontró inconsciente horas después.

Más adelante, un forense descubrió que Richins había muerto de una sobredosis de fentanilo.

Tenía en su organismo una cantidad cinco veces mayor a la considerada letal, dictaminó el médico.

Getty Images El marido de la acusada murió por una sobredosis de fentanilo.

La droga

Según la acusación, entre diciembre de 2021 y febrero de 2022 la mujer había enviado un mensaje de texto a una persona con antecedentes por drogas, a la que pidió analgésicos.

Tres días después de obtener los medicamentos, compartió una cena de San Valentín con su marido y este después se enfermó.

"Eric creía que había sido envenenado", recogen los documentos judiciales. "Le dijo a un amigo que creía que su esposa estaba tratando de envenenarlo".

Después la mujer habría adquirido más fentanilo, según la acusación.

El 4 de marzo de 2022 Richins llamó a la policía en medio de la noche para decir que había encontrado a su marido inconsciente, según los fiscales del caso.

Les explicó a las autoridades que le había servido en la cama un Moscow Mule -un cóctel de vodka- y luego se había ido a dormir con uno de sus hijos pequeños que estaba teniendo una pesadilla.

Más tarde regresó a su habitación y encontró a su esposo "frío al tacto".

El libro

Los cargos contra la acusada se presentaron dos meses después de que esta escribiera un libro infantil ilustrado con el título "¿Estás conmigo?" (Are You With Me?), para ayudar a los niños a sobrellevar la muerte de un ser querido.

Richins aseguró a la estación de radio local KPCW que el libro les traería "paz" a ella y a sus tres hijos.

"Escribimos este libro y esperamos que brinde algo de consuelo no solo a nuestra familia, obviamente, sino a otras familias que están pasando por lo mismo", declaró a KPCW en una entrevista..

Dedicó el libro a su marido, "mi increíble esposo y un maravilloso padre".

Este lunes, en el inicio del juuicio, el fiscal declaró al jurado que Richins tenía una deuda de US$4,5 millones y creía que, si su esposo fallecía, heredaría su patrimonio, valorado en más de US$4 millones.

La fiscalía argumentó que planeaba un futuro con otro hombre con quien mantenía relaciones extramaritales.

La defensa de la mujer argumenta que Eric Richins padecía la enfermedad de Lyme, era adicto a los analgésicos y su muerte se debió a una sobredosis.

Richins enfrenta casi tres docenas de cargos, incluyendo homicidio agravado, intento de homicidio, falsificación, fraude hipotecario y fraude de seguros. El cargo de homicidio por sí solo conlleva una pena de 25 años a cadena perpetua.

Según la fiscalía, años antes de la muerte de su esposo, Richins suscribió numerosas pólizas de seguro de vida para Eric sin su conocimiento, con beneficios que totalizaron casi US$2 millones.

Documentos judiciales también indican que tenía un saldo negativo en su cuenta bancaria y que estaba siendo demandada por un acreedor.

