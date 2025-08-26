Así reaccionaron los vecinos de Diego Spagnuolo en medio de los allanamientos por los audios de las coimas

Un fuerte operativo policial sorprendió a los vecinos del barrio La Isla, en Nordelta, durante los allanamientos para poder dar con el celular del extitular de Andis.

La tranquilidad del barrio privado La Isla, en Nordelta, se vio alterada por una serie de allanamientos vinculados a la causa que investiga al empresario Diego Spagnuolo en el marco del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

El despliegue, ordenado por el juez federal Sebastián Casanello, generó conmoción entre los vecinos, que se enteraron de lo ocurrido a través de su chat comunitario.

Así reaccionaron los vecinos al enterarse que viven en el mismo barrio que Spagnuolo Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, la primera alerta se dio pasada la medianoche, cuando un residente ingresaba al barrio y se encontró con un fuerte operativo policial en la guardia. "Estoy entrando al barrio y hay un montón de patrulleros… Y policías por todos lados", escribió en el grupo, señalando que los efectivos le respondieron que "no podían dar información".

los chats de los vecinos de la isla de nordelta X Con el correr de las horas, comenzaron a circular noticias reenviadas en el mismo chat confirmando que se trataba de allanamientos vinculados a Spagnuolo. El dato que más impactó a los residentes llegó cuando uno de ellos aseguró que uno de los domicilios allanados pertenecía a un vecino del barrio. "Sí, el dueño de la droguería es vecino, y parece que lo allanaron en la madrugada", afirmó.