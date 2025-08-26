Allanan dos barrios en Nordelta para saber cómo escapó Jonathan Kovalivker tras el escándalo por supuestas coimas

Jonathan Kovalivker es uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina mencionada en los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Tras escaparse, el empresario Jonathan Kovalivker apareció este lunes y entregó su teléfono en Comodoro Py en el marco del escándalo de coimas en la ANDIS.

La Policía de la Ciudad, por orden de la Justicia Federal, se encuentra efectuando diversos allanamientos en dos barrios de Nordelta. La orden se dio en el marco de las investigaciones por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y buscan entender cómo el empresario farmacéutico Jonathan Kovalivker se escapó de su domicilio días atrás.

En rigor, esto ocurrió en el barrio La Isla, que está siendo investigado por los oficiales: fue allí donde el apuntado, presidente de la droguería Suizo Argentina, se dio a la fuga el viernes pasado. El mismo era buscado desde el jueves, hasta que este lunes 25 se presentó en los tribunales de Comodoro Py y entregó su teléfono.

Se buscan cámaras y registros que evidencien cómo el sospechoso logró salir del hogar antes de que la policía pueda encontrarlo. A quien sí hallaron en La Isla, dentro del lote 6, fue a Emmanuel Kovalivker, otro de los dueños de la droguería.

Corrupción en la Andis: quién es Jonathan Kovalivker Jonathan es hermano de Emmanuel Kovalivker, otro de los dueños de la droguería, a quien las fuerzas de seguridad encontraron el viernes pasado cuando intentaba irse de Nordelta. Allí, hallaron varios sobres en los que se contabilizaron en total 266 mil dólares y siete millones de pesos.

Los hermanos quedaron bajo la lupa por estar al frente de su firma familiar Suizo Argentina S.A., que fue mencionada en uno de los audios donde Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, revela la existencia de un esquema de pagos ilegales en la provisión de medicamentos con el Estado.