Con Espert ya fuera de carrera, Milei pone la mira en las elecciones

"No eché a Espert ni lo hubiera echado"

"Espert ha decidido apartarse del proyecto", subrayó Milei, a la vez que aclaró: "Yo no lo eché a Espert ni lo hubiera echado porque sé que está siendo víctima de una operación".

"Valoro la grandeza de Espert no porque el no sea inocente, sino porque eso estaba contaminando el debate y no se debatía lo que se tiene que debatir", añadió.

Javier Milei y José Luis Espert en Lomas de Zamora Javier Milei y José Luis Espert en Lomas de Zamora NA/Juan Foglia

Asimismo, habló sobre el lugar que a partir de ahora ocupará el diputado nacional del PRO Diego Santilli: “Lo importante es, de ahora en adelante, que la cabeza será el ”Colo" Santilli. Vamos a ir para adelante y vamos a buscar la elección. Basta del pasado. Vamos a hacer la presentación y lo tiene que resolver la Justicia Electoral. ¿Qué problema hay con que venga del PRO? Tenemos una noble alianza”.