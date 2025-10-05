Con Espert ya fuera de carrera, Milei pone la mira en las elecciones
Javier Milei habló por primera vez luego del renunciamiento de José Luis Espert como candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza.
Javier Milei habló luego de que este domingo uno de los principales alfiles libertarios, José Luis Espert, renunciara a su candidatura como diputado nacional por La Libertad Avanza de cara a los comicios del 26 de octubre.
El Presidente, a pesar de que Espert está cada vez más complicado por su vinculación con el empresario argentino Fred Machado, acusado por la justicia norteamericana por narcotráfico, manifestó no tener dudas sobre "la honorabilidad" de José Luis Espert.
En diálogo con LN+, Javier Milei mantuvo y ratificó su postura respecto a José Luis Espert. Volvió a hablar de "chimento de peluquería", al referirse a los acontecimientos.
Con José Luis Espert fuera de la contienda electoral, Javier Milei habló sobre el hecho de que puedan volver a imprimirse las boletas electorales. Al respecto, aseguró que “es una cuestión que resolverá la Justicia Electoral”.
De cara a las elecciones del 26 de octubre, el Presidente se mostró optimista y aseguró que si La Libertad Avanza hace una "buena elección", logrará "mejorar la composición de las cámaras y podemos hacer las reformas”.
"La composición que va a haber en las cámaras va a ser mejor que la que tenemos hoy y mucho mejor que con la que asumimos”, expresó al evaluar, incluso, un escenario de derrota electoral.
Luego de la reconfiguración en el Congreso a partir de diciembre, el primer mandatario afirmó que armará "el equipo en función de lograr todas las reformas estructurales".
"Voy a hacer los cambios que necesito para hacer las reformas porque quiero que Argentina sea el país más próspero del mundo", aseguró, y reconoció que "hay áreas que no están funcionando como deberían funcionar".
Al ser consultado por el acercamiento de Mauricio Macri y los encuentros de las últimas semanas, Milei aseguró que dialogaron "de la agenda para adelante". Asimismo, el Presidente aseguró que el Gobierno analiza posibles cambios en la administración: "Hay lugares que podrían funcionar mejor y él tiene sugerencias para que lo hagamos mejor".
"Espert ha decidido apartarse del proyecto", subrayó Milei, a la vez que aclaró: "Yo no lo eché a Espert ni lo hubiera echado porque sé que está siendo víctima de una operación".
"Valoro la grandeza de Espert no porque el no sea inocente, sino porque eso estaba contaminando el debate y no se debatía lo que se tiene que debatir", añadió.
Asimismo, habló sobre el lugar que a partir de ahora ocupará el diputado nacional del PRO Diego Santilli: “Lo importante es, de ahora en adelante, que la cabeza será el ”Colo" Santilli. Vamos a ir para adelante y vamos a buscar la elección. Basta del pasado. Vamos a hacer la presentación y lo tiene que resolver la Justicia Electoral. ¿Qué problema hay con que venga del PRO? Tenemos una noble alianza”.
Respecto a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Estado fue tajante: "¿Cómo va a poder tener un vínculo conmigo alguien que esté peleado con mi hermana?".
Además, el primer mandatario se refirió al asesor presidencial, Santiago Caputo: "Mi hermana es de mi máxima confianza y Santiago Caputo es de mi total y absoluta confianza".
"Si usted quiere hablar de internas, lo primero que hay que hacer es hablar de grupos que están adentro", expresó Milei al ser consultado por las disputas al interior del espacio.
"Desde febrero o marzo esta tirando con todo lo que hay, recrudecido, porque la condenada está presa", disparó el primer mandatario al espacio conducido por Cristina Fernández de Kirchner.
A la vez, subrayó: "Esto es la venganza de que soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa", y agregó: "Si yo hubiese sido sucio y hubiese metido con la justicia, no estaría padeciendo esto".
Javier Milei habló sobre el extitular de Discapacidad y las filtraciones de los audios filtrados en los que se mencionan supuestas coimas que involucrarían a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei: “Es muy habitual que haya gente que habla de todo el mundo, los llamamos chimentos de peluquería"
"Spagnuolo se dedicó a repartir chimentos de peluquería, jamás podría haber dicho las cosas que me dijo”, acusó el Presidente.
Javier Milei se refirió al escándalo de la criptomoneda $LIBRA, por el cual el Congreso de la Nación busca interpelar a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
A propósito, volvió a mencionar que el objetivo de la creación del cripto activo fue “conseguir financiamiento para emprendimientos que están en el mercado informal, tratando de hacer el bien”.
"La Exchange Commission de Estados Unidos determinó que los memecoin no son activos. Consideró que no había una posibilidad de estafa porque era un mercado muy específico. Es tan así que no ha habido una estafa porque los fondos que tenía Davis los puede levantar y usar”, añadió.
“Espert demostró que no somos lo mismo porque antepuso los intereses de la libertad por encima de los intereses personales”, sostuvo Milei en declaraciones a Luis Majul.
Y agregó: “La realidad es que el profe Espert hizo ese contrato y estaba en el sector privado. No estaba en política. Acá hay una cosa muy interesante: si usted quiere hacer algo que está sucio, ¿usted lo va a hacer por la vía bancaria? No. Otra cosa que usted no va hacer es avanzar con una cuestión ilegal en el país".
"Hay algunos periodistas que no son honorables, juegan políticamente y hacen enchastres”, acusó Milei, en relación al tratamiento mediático sobre el caso Espert.
Asimismo, apuntó contra la oposición: “Hacen cientos de denuncias falsas y operaciones. La denuncia y la mancha llegan rápido, la justicia tarda en responder. Lo hacen tres semanas antes de las elecciones”.
"Es difícil encontrarse con situaciones aberrantes, una persona con la trayectoria y honorabilidad encontrarse con esas situaciones.. no es fácil, mucha gente dice muchas cosas , pero después s sientan acá y se orinan encima. Ante las acusaciones entiendo la indignación", manifestó el jefe de Estado, al ser consultado por los cambios de versiones del excandidato a diputado nacional.
Pese al renunciamiento de Espert por su vinculación con un empresario argentino acusado de narcotráfico por la justicia norteamericana, Javier Milei no tiene dudas de “la honorabilidad” del economista.
Javier Milei habló sobre el renunciamiento de José Luis Espert como primer candidato a diputado nacional por LLA. Sobre el hecho, el Presidente aseguró que fue un "gesto noble".
