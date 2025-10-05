Milei continúa la campaña y ensaya junto a "La Banda Presidencial" para la presentación de su nuevo libro

Sturzenegger publicó una foto del ensayo de la banda de Bertie Benegas Lynch que tocará en la presentación del libro de Javier Milei en el Movistar Arena.

Después de su visita por Santa Fe, donde tuvo que suspender su recorrida por incidentes, Javier Milei se prepara para la presentación de su libro, "La construcción del milagro". El presidente participó este domingo del ensayo en la quinta de Olivos, y Federico Sturzenegger compartió la íntima postal en redes sociales.

De espaldas, se pudo ver al mandatario con los brazos y pulgares arriba, aprobando a "La Banda Presidencial" que encabeza el diputado Bertie Benegas Lynch desde la batería. Además de su hermano Joaquín, en la primera guitarra, también estaba Marcelo Duclós, el biógrafo de Milei, a cargo del bajo, y la legisladora Lilia Lemoine en uno de los micrófonos.

El retuit de Javier Milei

Cómo será la presentación del nuevo libro de Javier Milei "La construcción del milagro" será presentado este lunes 6 de septiembre a las 18 en el Movistar Arena, un predio con capacidad para 15 mil personas. De acuerdo a lo revelado por la agencia Noticias Argentinas, Milei trabajó en el listado de canciones que tocará la banda durante el acto.

De hecho, se espera que el presidente cierre la presentación con un pequeño concierto junto a su gabinete. También se espera un breve recital al principio del evento.