El Gobierno le baja el precio a la cumbre del PRO y su posible anuncio electoral: "Miden 4 puntos"

El Gobierno mira de reojo la cumbre del PRO que se realiza este jueves en Parque Norte, donde el partido lanzaría un candidato a competir en las elecciones presidenciales del 2027, pero los libertarios niegan preocupación.

Fuentes oficiales que consultó MDZ desestiman que esa noticia impacte en la población y sostienen que “el verdadero cambio y serio rival del kirchnerismo es La Libertad Avanza”.

Para los alfiles de Javier Milei , el macrismo “es pasado” y solo se circunscribe en un “porcentaje muy pequeño del electorado”. “No pasan los 4 a 5 puntos”, sentencian en los pasillos que conducen al despacho presidencial.

De igual modo, en Balcarce 50 les llama la atención el apuro a una noticia de esa magnitud: “¿Ya estamos discutiendo candidatos para la presidencia?”, se preguntaba un miembro del Gabinete. Ese funcionario tildó de “legítimo” el apresuramiento del PRO para pretender recuperar el terreno perdido ya que, según esta fuente, “si se pliegan a La Libertad Avanza es peor, desaparecen”.

Los libertarios sostienen que “no puede haber dos ofertas antikirchneristas” ya que “la gente ya eligió a Milei para eso”. Mantienen que esta tesitura también es válida para una eventual coalición del PRO con otros espacios que no sean K ni tampoco libertarios. “Los espacios se ocupan, pero no podes superponer dos moléculas. No tienen nada para ofrecer. El espacio ya está ocupado en la cabeza de la gente”, recalcaron desde las usinas violetas.

La apuesta del partido amarillo es diagramar una alternativa de centro derecha “más viable” al hipotético fracaso en los próximos meses del modelo económico de Milei. “Eso no pasará, que espere tranquilo Mauricio”, le advierten desde Presidencia.

Pese a este posible anuncio de Mauricio Macri, en el Gobierno creen que la alianza en el Congreso no sufrirá contratiempos, al menos hasta el segundo semestre y la proximidad con los comicios. A su vez, desde el oficialismo insistirán con una agenda que difícilmente el macrismo podrá poner reparos, votando así junto a los sectores más combativos del peronismo.

La reunión del Consejo Nacional del PRO se realizará a partir de las 10, y se encuentra bajo la organización del nuevo secretario general, Fernando de Andreis, en el marco de una convocatoria a dirigentes de todo el país.