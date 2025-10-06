Para Martín Menem hay "una sucesión de acciones desestabilizantes"
El presidente de la Cámara de Diputados fue punzante en un posteo. A su vez, este lunes, Javier Milei presenta su nuevo libro.
El presidente de la Cámara de Diputados fue punzante en un posteo. A su vez, este lunes, Javier Milei presenta su nuevo libro.
El diputado nacional José Luis Espert se bajó de su candidatura por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, en medio de la fuerte polémica por sus vínculos con un detenido por narcotráfico.
En un mensaje en su cuenta de X, José Luis Espert oficializó su salida y denunció una "operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas".
"Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla", inició Espert en su publicación, confirmando así el adelanto presidencial.
A pocas horas de que Javier Milei haga su presentación del libro en el Movistar Arena, en redes sociales, los referentes libertarios utilizaron la polémica baja de José Luis Espert y el reemplazo de Diego Santilli para convocar a la gente a dicho evento.
Bajo el nuevo lema de campaña "la marea libertaria es colorada", en alusión al característico cabello de Santilli, los afines al Gobierno acompañarán la candidatura de referente del PRO. El influencer oficialista Agustín Romo compartió una imagen junto a otros militantes con el pelo teñido de rojo, ironizando el giro político con el mensaje: "Nos vemos mañana en el Movistar Arena".
NOS VEMOS MAÑANA EN EL MOVISTAR ARENA pic.twitter.com/8lEi3FpoGG— Agustín Romo (@agustinromm) October 5, 2025
Por su parte, el "Gordo Dan" no se quedó atrás y también ironizó sobre el nuevo primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
NOS VEMOS MAÑANA EN EL MOVISTAR pic.twitter.com/lUtMXdoo8r— DAN (@GordoDan_) October 5, 2025
Tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en La Libertad Avanza (LLA) generó una fuerte repercusión política. Bajo el pedido del diputado radical, Facundo Manes. la oposición pidió formalmente su exclusión de la Cámara de Diputados, al considerar que las mismas razones que lo llevaron a abandonar la lista lo inhabilitan para seguir ocupando una banca.
"El proceso judicial que atraviese Espert correrá por cuenta de la Justicia, pero su legitimidad está rota. Los motivos por los que no puede ser candidato son los mismos que lo inhabilitan para seguir ostentando una banca. Exigimos su exclusión de la Cámara de Diputados. La política no puede ser más un aguantadero de la deshonra", agregó el diputado nacional en su cuenta personal de X.
SI ESPERT NO PUEDE SER CANDIDATO, TAMPOCO PUEDE SER DIPUTADOEl proceso judicial que atraviese Espert correrá por cuenta de la Justicia, pero su legitimidad está rota. Los motivos por los que no puede ser candidato son los mismos que lo inhabilitan para seguir ostentando una… pic.twitter.com/qkuJR0RA2v— Facundo Manes (@ManesF) October 5, 2025
El presidente de la Cámara de Diputados (LLA) Martín Menem afirmó que la gestión del presidente Javier Milei sufre “una sucesión de acciones desestabilizantes” y remarcó que esta situación que “soporta” el Gobierno Nacional no sucedió “nunca en la historia política e institucional” de Argentina .
En un mensaje publicado desde sus redes sociales, el funcionario libertario aseguró que esta situación también la sufren todos los ciudadanos “que le dieron su voto de confianza” porque tienen “la esperanza de que existe una salida a las recurrentes crisis” que “vive atravesando” el país.
“En menos de dos años de mandato y potenciándose en los últimos meses por la cercanía de las elecciones de medio término, en las cuales existe la realidad cierta y concreta de que La Libertad Avanza aumente su caudal de representación parlamentaria que le permita acompañar las medidas de cambio que propone el Presidente Milei, el Congreso argentino llevó adelante una serie de medidas que no registran antecedentes en nuestra historia democrática”, expresó Menem.
El presidente Javier Milei realizará este lunes la presentación de su nuevo libro “La construcción del milagro” en el Movistar Arena, con capacidad para 15 mil personas y acompañado de funcionarios del Gobierno.
El evento se llevará a cabo este lunes a las 18 en el citado recinto donde el mandatario subirá al escenario rodeado por los integrantes de Las Fuerzas del Cielo, protagonizará un breve recital y luego dará lugar a la segunda instancia del acto que, tras una ducha y de un cambio de indumentaria, lo tendrá a cargo de los detalles de su nuevo libro.
Las actividades estarán divididas por la disertación del conferencista Agustín Laje y, al igual que en el evento del Luna Park en 2024, el vocero presidencial, Manuel Adorni, oficiará de presentador, mientras que estará escoltado en el segundo tramo de la convocatoria por algunos de sus ministros, entre ellos Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).
Con José Luis Espert fuera de la contienda electoral, Javier Milei habló sobre el hecho de que puedan volver a imprimirse las boletas electorales. Al respecto, aseguró que “es una cuestión que resolverá la Justicia Electoral”.
De cara a las elecciones del 26 de octubre, el Presidente se mostró optimista y aseguró que si La Libertad Avanza hace una "buena elección", logrará "mejorar la composición de las cámaras y podemos hacer las reformas”.
Javier Milei cada vez pierde más votos en el Congreso.
"La composición que va a haber en las cámaras va a ser mejor que la que tenemos hoy y mucho mejor que con la que asumimos”, expresó al evaluar, incluso, un escenario de derrota electoral.
Luego de la reconfiguración en el Congreso a partir de diciembre, el primer mandatario afirmó que armará "el equipo en función de lograr todas las reformas estructurales".
Nueva reunión de Javier Milei y Mauricio Macri
"Voy a hacer los cambios que necesito para hacer las reformas porque quiero que Argentina sea el país más próspero del mundo", aseguró, y reconoció que "hay áreas que no están funcionando como deberían funcionar".
Al ser consultado por el acercamiento de Mauricio Macri y los encuentros de las últimas semanas, Milei aseguró que dialogaron "de la agenda para adelante". Asimismo, el Presidente aseguró que el Gobierno analiza posibles cambios en la administración: "Hay lugares que podrían funcionar mejor y él tiene sugerencias para que lo hagamos mejor".
"Espert ha decidido apartarse del proyecto", subrayó Milei, a la vez que aclaró: "Yo no lo eché a Espert ni lo hubiera echado porque sé que está siendo víctima de una operación".
"Valoro la grandeza de Espert no porque el no sea inocente, sino porque eso estaba contaminando el debate y no se debatía lo que se tiene que debatir", añadió.
Javier Milei y José Luis Espert en Lomas de Zamora
Asimismo, habló sobre el lugar que a partir de ahora ocupará el diputado nacional del PRO Diego Santilli: “Lo importante es, de ahora en adelante, que la cabeza será el ”Colo" Santilli. Vamos a ir para adelante y vamos a buscar la elección. Basta del pasado. Vamos a hacer la presentación y lo tiene que resolver la Justicia Electoral. ¿Qué problema hay con que venga del PRO? Tenemos una noble alianza”.
Respecto a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Estado fue tajante: "¿Cómo va a poder tener un vínculo conmigo alguien que esté peleado con mi hermana?".
Javier Milei y su jefe, Karina Milei, un dúo que sale de gira mostrando sus peores versiones.
Además, el primer mandatario se refirió al asesor presidencial, Santiago Caputo: "Mi hermana es de mi máxima confianza y Santiago Caputo es de mi total y absoluta confianza".
"Si usted quiere hablar de internas, lo primero que hay que hacer es hablar de grupos que están adentro", expresó Milei al ser consultado por las disputas al interior del espacio.
"Desde febrero o marzo esta tirando con todo lo que hay, recrudecido, porque la condenada está presa", disparó el primer mandatario al espacio conducido por Cristina Fernández de Kirchner.
A la vez, subrayó: "Esto es la venganza de que soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa", y agregó: "Si yo hubiese sido sucio y hubiese metido con la justicia, no estaría padeciendo esto".
Javier Milei habló sobre el extitular de Discapacidad y las filtraciones de los audios filtrados en los que se mencionan supuestas coimas que involucrarían a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei: “Es muy habitual que haya gente que habla de todo el mundo, los llamamos chimentos de peluquería"
"Spagnuolo se dedicó a repartir chimentos de peluquería, jamás podría haber dicho las cosas que me dijo”, acusó el Presidente.
Javier Milei se refirió al escándalo de la criptomoneda $LIBRA, por el cual el Congreso de la Nación busca interpelar a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
A propósito, volvió a mencionar que el objetivo de la creación del cripto activo fue “conseguir financiamiento para emprendimientos que están en el mercado informal, tratando de hacer el bien”.
"La Exchange Commission de Estados Unidos determinó que los memecoin no son activos. Consideró que no había una posibilidad de estafa porque era un mercado muy específico. Es tan así que no ha habido una estafa porque los fondos que tenía Davis los puede levantar y usar”, añadió.
“Espert demostró que no somos lo mismo porque antepuso los intereses de la libertad por encima de los intereses personales”, sostuvo Milei en declaraciones a Luis Majul.
Y agregó: “La realidad es que el profe Espert hizo ese contrato y estaba en el sector privado. No estaba en política. Acá hay una cosa muy interesante: si usted quiere hacer algo que está sucio, ¿usted lo va a hacer por la vía bancaria? No. Otra cosa que usted no va hacer es avanzar con una cuestión ilegal en el país".
"Hay algunos periodistas que no son honorables, juegan políticamente y hacen enchastres”, acusó Milei, en relación al tratamiento mediático sobre el caso Espert.
Asimismo, apuntó contra la oposición: “Hacen cientos de denuncias falsas y operaciones. La denuncia y la mancha llegan rápido, la justicia tarda en responder. Lo hacen tres semanas antes de las elecciones”.
"Es difícil encontrarse con situaciones aberrantes, una persona con la trayectoria y honorabilidad encontrarse con esas situaciones.. no es fácil, mucha gente dice muchas cosas , pero después s sientan acá y se orinan encima. Ante las acusaciones entiendo la indignación", manifestó el jefe de Estado, al ser consultado por los cambios de versiones del excandidato a diputado nacional.
Pese al renunciamiento de Espert por su vinculación con un empresario argentino acusado de narcotráfico por la justicia norteamericana, Javier Milei no tiene dudas de “la honorabilidad” del economista.
Javier Milei habló sobre el renunciamiento de José Luis Espert como primer candidato a diputado nacional por LLA. Sobre el hecho, el Presidente aseguró que fue un "gesto noble".
demanda de divisas
a 20 días de la elección
Santilli será el candidato libertario