Para Martín Menem hay "una sucesión de acciones desestabilizantes"

Con ironía sobre Diego Santilli, los libertarios llaman a asistir a la presentación del libro de Milei

A pocas horas de que Javier Milei haga su presentación del libro en el Movistar Arena, en redes sociales, los referentes libertarios utilizaron la polémica baja de José Luis Espert y el reemplazo de Diego Santilli para convocar a la gente a dicho evento.

Bajo el nuevo lema de campaña "la marea libertaria es colorada", en alusión al característico cabello de Santilli, los afines al Gobierno acompañarán la candidatura de referente del PRO. El influencer oficialista Agustín Romo compartió una imagen junto a otros militantes con el pelo teñido de rojo, ironizando el giro político con el mensaje: "Nos vemos mañana en el Movistar Arena".

NOS VEMOS MAÑANA EN EL MOVISTAR ARENA pic.twitter.com/8lEi3FpoGG — Agustín Romo (@agustinromm) October 5, 2025

Por su parte, el "Gordo Dan" no se quedó atrás y también ironizó sobre el nuevo primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.