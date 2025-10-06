Diego Santilli apuesta todo a recuperar el voto ausente y llamó a Mauricio Macri a sumarse a la campaña

Tras la expeditiva salida de José Luis Espert de la boleta de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli asumió la tarea de remontar los 14 puntos de distancia que separó a la tropa libertaria del peronismo en septiembre. Para ello, el 'Colo' aseguró que "dejará el alma para pedirle a los bonaerenses que vayan a votar" y dijo que "le encantaría" que Mauricio Macri se sume a la campaña.

"Está en juego seguir hacia adelante, no volver atrás: hay que seguir con el cambio que llevó adelante Javier Milei", enfatizó Santilli en diálogo con Radio Rivadavia luego de asumir como el rostro de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires.

"Me toca asumir la responsabilidad. Venimos de una elección muy complicada en septiembre, que si bien es distinta porque es más municipal y provincial que esta que es nacional, fue muy complicada. En estas tres semanas que nos quedan hay que dejar todo en la cancha y poner el cuerpo para remontar y darla vuelta. Eso es lo que voy a intentar hacer", agregó.

En ese marco, el candidato sostuvo que parte del votante de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza no acudió a las urnas en septiembre, y que por eso su principal misión será ir en su búsqueda y convencerlo de ir a votar el 26 de octubre. "Es un electorado más exigente, que te pide explicaciones y que sintió el esfuerzo. Nosotros tenemos que hacer que ese esfuerzo valga la pena", aseguró.

Para el 'Colo, el principal argumento que debe utilizar La Libertad Avanza es destacar los logros del Gobierno de Javier Milei a la hora de frenar la inflación, la intermediación de los planes sociales y para solucionar el drama de la informalidad laboral. "Nos merecemos una modernización laboral que le permita al 50% de los trabajadores de la Argentina que son informales ser formales", remarcó. También llamó a votar legisladores que aprueben el nuevo código penal con penas más duras y una nueva reforma fiscal para bajar impuestos.

El llamado que lo encumbró y el rol de Mauricio Macri en la campaña

El diputado del PRO reveló que el domingo a las 5 de la tarde recibió una llamada del oficialismo para consultarle si estaba dispuesto a encabezar la lista. Inmediatamente, contó, se contactó con el presidente de su partido, Mauricio Macri, para ponerlo al tanto: "Le dije que era una posibilidad, que todavía no había nada cierto, luego también hablé con Cristian (Ritondo)".

En ese sentido, consultado sobre la posibilidad de que Macri lo acompañe en algún acto de campaña, Santilli afirmó que le encantaría. "Todos tenemos que jugar, el esfuerzo que hicimos como ciudadanos no lo podemos dejar atrás", proclamó.

Mauricio Macri y Diego Santilli El diputado nacional del PRO Diego Santilli junto al expresidente Mauricio Macri, que atraviesa un momento de tensión con La Libertad Avanza. Foto: X (@diegosantilli) Mauricio Macri y Diego Santilli. Foto: X (@diegosantilli)

La reimpresión de las boletas

Además, el legislador consideró este lunes que "estaría bueno" reimprimir las boletas para que su rostro figure en la lista libertaria en lugar del retirado José Luis Espert para "que la ciudadanía vea a quiénes van a ir a votar". "Es una definición de los apoderados de la alianza La Libertad Avanza y la Justicia. A mí no me vuelve loco ser primero, yo quiero apoyar este modelo de cambio", aclaró el legislador.

La discusión alrededor de la reimpresión es una incógnita aún dentro del oficialismo. Se estima que la mitad de las boletas bonaerenses ya fueron impresas y que reemplazarlas por la versión actualizada tendría un valor de 15 mil millones de pesos. Además del alto costo, solo faltan tres semanas para las elecciones, motivo que también podría dificultar que la cara de Santilli figure en los centros de votación.