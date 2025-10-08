El Gobierno sostendrá a Karen Reichardt como candidata: "No la bajamos, pase lo que pase"

Pese a su escaso nivel de conocimiento público y trayectoria política, los estrategas de la campaña libertaria no piensan declinar la candidatura de la flamante dirigente, aún si la justicia electoral ratifica que Diego Santilli termine segundo en la boleta.

El Gobierno apeló este miércoles el fallo del juez Alejo Ramos Padilla, quien dispuso que Karen Reichardt sea quien encabece la lista libertaria para las elecciones del 26 de octubre, dejando a Diego Santilli en el segundo lugar. El Ejecutivo sostienen que el exvicejefe de Gobierno porteño es quien debe reemplazar naturalmente a José Luis Espert como cabeza de La Libertad Avanza y se muestra con confianza creyendo que la Cámara Nacional Electoral revertirá esa medida.

Sin embargo, los estrategas de campaña del oficialismo niegan que bajen a la exvedette de la lista para que “el colo” encabece la boleta, capitalizando, así, su nivel de conocimiento y carrera política en contrapartida de la inexperta dirigente, quien todavía no habló en medios de comunicación desde su lanzamiento partidario y recibe cierto asesoramiento mediático a contrarreloj.

“No la bajamos pase lo que pase, bajo ninguna circunstancia”, repiten a MDZ funcionarios de la mesa de campaña electoral. Si bien estas fuentes reconocen que hacer campaña con la conductora de la TV Pública no genera ningún rédito electoral en la Provincia de Buenos Aires, donde las proyecciones lucen para el olvido, la decisión de Javier Milei es clara: no volverá a ceder.

El líder libertario casi que no se sumergió en las negociaciones políticas, pero sí se mostró inflexible con dos órdenes: que el “profe” Espert lidere la lista y su amiga Reichardt figure en el segundo lugar. Prácticamente no tuvo mayores intervenciones que esos dos.

Santilli y Reichardt en la presentación del libro de Milei Santilli y Reichardt en la presentación del libro de Milei A ese inconveniente se le suma el inminente fallo judicial que podría determinar que no habrá reimpresión de boletas, generando que la cara y el nombre de Espert figure en la franja violeta, teniendo a la exmodelo en segundo orden y marginando a Santilli de la boleta. Hay unidad de criterio que ese fallo generaría un golpe letal para las escasas expectativas de mejora electoral para LLA. “Lo pelamos al Colo”, bromeaba un alfil del mandatario, antes de ingresar a una de las reuniones de la mesa de campaña.