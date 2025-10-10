Tras encabezar la lista de la Libertad Avanza: el video "cábala hot" de Karen Reichardt que dio de qué hablar
De sex symbol y modelo a representar al gobierno oficialista en las próximas elecciones. Un video filtrado encendió las redes sociales: los detalles.
Karen Reichardt, la modelo de 56 años con un pasado televisivo fuerte, reapareció en la escena pero no mediática. Esta vez, la sex symbol irá como cabeza de la lista de diputados libertaria y la decisión sacudió las opiniones en las redes sociales. Pero, ¿quién es Karen Reichardt?
En realidad, su nombre es Karina Celia Vázquez y nació el 21 de mayo de 1969, inició su carrera mediática 80 y se consolidó como un sex symbol durante los años 90. Participó en programas tales como Brigada Cola y Tachero nocturno.
Te Podría Interesar
La maternidad marcó un punto de inflexión en su trayectoria. Tras el nacimiento de Juan Cruz y Martina, Reichardt dejó que la exposición y apostó por la conducción y el periodismo deportivo. Se destacó especialmente en Fanáticas, ciclo que duró siete años y que llegó a recibir una nominación al Martín Fierro.
Con el tiempo, Karen canalizó su visibilidad hacia una causa concreta: la protección animal. Creó y condujo Amores Perros, primero en América TV y luego en la Televisión Pública, un espacio centrado en la adopción responsable y el cuidado de las mascotas. Fuera de cámara promovió una línea de ropa para perros y se convirtió en una voz activa en redes.
Su salto a la política
Su salto a la política fue gradual. Si bien siempre participó en el acto cívico, presidió mesas en distintas elecciones, su visibilidad partidaria creció desde el apoyo público a Javier Milei tras las elecciones de 2023.
Reichardt visitó la Casa Rosada y describió su encuentro con el presidente en términos elogiosos. en su cuenta de Instagram escribió: “Hoy pasé por La Casa Rosada, conocí a nuestro Presidente, cálido, humano, sensato… Gracias Javier Milei por devolvernos la esperanza a los argentinos”. Al cumplirse un año de su mandato ratificó esa postura con otra publicación: “Fue el mejor voto de mi vida. Cada día me levanto con esperanza… Vamos Argentina por 2025”.
Un video que dio de qué hablar
Luego de que se diera a conocer la noticia de su candidatura, los usuarios no tardaron en sacar los archivos del baúl de los recuerdos. Entre las fotografías y videos, resaltó uno de la modelo en el que aparece haciendo sentadillas con un conjunto de encaje y medias finas negras.
En el mismo, la mujer dice: "Antes de salir a escena... unas sentadillas para tener el culito bien paradito". La grabación fue compartida por la propia Richardt en el año 2016 como una cábala y muchos reaccionaron:
"Ya tiene mi voto", "¿Así conseguiste la banca en LLA?", "La primera candiGATA", "Que vergüenza este gobierno", fueron algunos de los mensajes expresados en la publicación tras salir a flote nueve años después.