Tras encabezar la lista de la Libertad Avanza: el video "cábala hot" de Karen Reichardt que dio de qué hablar

Karen Reichardt , la modelo de 56 años con un pasado televisivo fuerte, reapareció en la escena pero no mediática. Esta vez, la sex symbol irá como cabeza de la lista de diputados libertaria y la decisión sacudió las opiniones en las redes sociales. Pero, ¿quién es Karen Reichardt ?

En realidad, su nombre es Karina Celia Vázquez y nació el 21 de mayo de 1969, inició su carrera mediática 80 y se consolidó como un sex symbol durante los años 90. Participó en programas tales como Brigada Cola y Tachero nocturno.

La maternidad marcó un punto de inflexión en su trayectoria. Tras el nacimiento de Juan Cruz y Martina, Reichardt dejó que la exposición y apostó por la conducción y el periodismo deportivo. Se destacó especialmente en Fanáticas, ciclo que duró siete años y que llegó a recibir una nominación al Martín Fierro.

Con el tiempo, Karen canalizó su visibilidad hacia una causa concreta: la protección animal. Creó y condujo Amores Perros, primero en América TV y luego en la Televisión Pública, un espacio centrado en la adopción responsable y el cuidado de las mascotas. Fuera de cámara promovió una línea de ropa para perros y se convirtió en una voz activa en redes.

Su salto a la política fue gradual. Si bien siempre participó en el acto cívico, presidió mesas en distintas elecciones, su visibilidad partidaria creció desde el apoyo público a J avier Milei tras las elecciones de 2023.

Reichardt visitó la Casa Rosada y describió su encuentro con el presidente en términos elogiosos. en su cuenta de Instagram escribió: “Hoy pasé por La Casa Rosada, conocí a nuestro Presidente, cálido, humano, sensato… Gracias Javier Milei por devolvernos la esperanza a los argentinos”. Al cumplirse un año de su mandato ratificó esa postura con otra publicación: “Fue el mejor voto de mi vida. Cada día me levanto con esperanza… Vamos Argentina por 2025”.

Un video que dio de qué hablar

Luego de que se diera a conocer la noticia de su candidatura, los usuarios no tardaron en sacar los archivos del baúl de los recuerdos. Entre las fotografías y videos, resaltó uno de la modelo en el que aparece haciendo sentadillas con un conjunto de encaje y medias finas negras.

En el mismo, la mujer dice: "Antes de salir a escena... unas sentadillas para tener el culito bien paradito". La grabación fue compartida por la propia Richardt en el año 2016 como una cábala y muchos reaccionaron:

"Ya tiene mi voto", "¿Así conseguiste la banca en LLA?", "La primera candiGATA", "Que vergüenza este gobierno", fueron algunos de los mensajes expresados en la publicación tras salir a flote nueve años después.