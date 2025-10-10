Javier Milei visitará San Nicolás y encabezará un acto en la planta siderúrgica Sidersa

El presidente Javier Milei sigue con su gira nacional para respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Este viernes, el primer mandatario volverá a la provincia de Buenos Aires para visitar San Nicolás, donde se mostrará junto a Santiago Passaglia, en un intento por captar el voto antikirchnerista. Aunque el intendente local decidió no apoyar a ningún espacio en la contienda nacional, su presencia se considera clave en el distrito.

Dónde se encontrará Javier Milei El acto encabezado por Milei se realizará en la planta de Sidersa S.A., compañía que en julio de este año confirmó su incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con un proyecto valuado en 286 millones de dólares. También se espera la participación del candidato a diputado Diego Santilli, además de funcionarios nacionales y referentes libertarios.

La elección del lugar no es casual. Sidersa lleva adelante el ambicioso proyecto Sidersa+, que contempla la construcción de una nueva planta siderúrgica de última generación en San Nicolás. La iniciativa, estimada en unos 300 millones de dólares, apunta a desarrollar “la siderurgia más moderna, eficiente y sustentable del mundo”.