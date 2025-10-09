El balance de Cornejo sobre la visita de Milei a Mendoza y la "caótica" caminata

El gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo , calificó este jueves como “muy buena” la visita del presidente Javier Milei a la provincia y aseguró que fue “positiva tanto para Mendoza como para la administración provincial”.

El mandatario habló en MDZ Radio , en el programa After Office , y celebró toda esta jornada en la cual acompañó al Presidente en San Rafael, en el acto de las Fuerzas Vivas de la Cámara de Comercio , como así también en la Ciudad de Mendoza, en una "caótica" caminata a metros de la Peatonal Sarmiento .

“La verdad que fue una muy buena visita, entiendo que es buena para Mendoza, buena para la administración provincial. El Presidente tuvo un discurso muy en línea con su pensamiento, pero también con muchos elogios para Mendoza en San Rafael, al decir que la provincia es el faro donde debe mirarse en la Argentina”, expresó Cornejo.

El mandatario provincial destacó especialmente el tono del mensaje presidencial y la ausencia de incidentes durante las actividades oficiales. “Fue muy bueno, fue muy elogioso, estamos contentos con eso”, remarcó.

Cornejo también se refirió al acto de la tarde en la Ciudad de Mendoza, sobre todo en un momento de confusión que se produjo cuando el Presidente decidió descender en un punto no previsto, lo que provocó aglomeraciones entre los asistentes. “Fue muy caótico, así que yo me tuve que separar un poquito, pues, en mi calidad de petiso, iba a salir pisoteado”, bromeó.

WhatsApp Image 2025-10-09 at 21.15.08 Javier Milei en Mendoza. Maru Mena / MDZ

Según explicó, el recorrido de Milei no se ajustó al esquema planificado: “Los despistó y no sé por qué se bajaron ahí, porque él iba en la camioneta de adelante y yo iba con Luis Petri y Pamela Verasay detrás. No sé bien por qué se metió por el lado de Garibaldi hacia la Peatonal Sarmiento (ndr: en contramano). Eso no estaba previsto, sí estaba previsto que el acto fuera en la calle San Martín”.

El Gobernador agregó que esa maniobra “generó un enredo” y sorprendió tanto a la organización como a la gente que se acercaba al acto.

Sin embargo, celebró que no se registraran heridos ni hechos de violencia: “Después de todo, la verdad que es en buena hora que no hubo ningún herido, porque el tumulto era grande, y además creo que sin incidentes. En Entre Ríos y en Mendoza ha ido el Presidente y no ha habido conflictos”, manifestó.

Javier Milei en Mendoza Pablo Icardi/MDZ

Finalmente, el Gobernador consideró que la visita presidencial dejó una buena imagen institucional y política. “No hubo agresiones, no tengo reporte de ningún evento, puede que alguno haya habido, pero de agresión física, nada. Es bueno, y es bueno para Mendoza también que el Presidente muestre que tiene en cuenta a Mendoza, que valora el esfuerzo de los mendocinos. Viene bien que la autoridad máxima diga esas cosas”, concluyó.