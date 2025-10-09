La visita de Javier Milei a una Mendoza donde "nadie está saltando en una pata"

En el marco de la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre, el presidente Javier Milei concretará hoy una visita a la provincia de Mendoza que incluirá dos actividades centrales, según confirmó el Ministro de Gobierno provincial, Natalio Mema , en diálogo con MDZ Radio .

La agenda presidencial arrancará en el sur provincial. “Arranca hoy al mediodía en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael, que es una súper oportunidad para Mendoza y para San Rafael en particular, porque es la primera vez en la historia que un presidente va a estar en el almuerzo de la Cámara de Comercio”, destacó Mema. El funcionario agregó que el Presidente “va a tener la oportunidad de dirigirse ahí a los mendocinos, a los sanrafaelinos”.

Posteriormente, Milei se trasladará al Gran Mendoza. “A la tarde va a tener una actividad de campaña en el kilómetro cero de la ciudad de Mendoza , en Peatonal y San Martín, creo que a las seis de la tarde. Va a caminar, como le gusta hacer, para estar en contacto con sus simpatizantes, digamos”, explicó el ministro.

Consultado sobre la comitiva que acompañará al Presidente, Mema aclaró: “Luis [Petri] seguro viene como candidato y hasta ahora no han confirmado ningún ministro, hasta ayer a la tarde-noche, por lo menos puede haber cambiado hoy, pero en principio él viene con su comitiva personal directamente a San Rafael”.

Respecto a la interacción con el gobierno provincial, que encabeza Alfredo Cornejo , el ministro indicó: “Van a tener obviamente sus momentos para conversar durante el almuerzo. El gobernador lo va a ir a recibir al aeropuerto obviamente, y ahí seguramente también tendrán su momento”. Mema recalcó que ambos mandatarios “tienen un diálogo fluido”.

Contexto económico y expectativas electorales

Al ser interrogado sobre el impacto de la situación económica nacional en la provincia, Mema reconoció que, si bien se logró “una baja fuerte de la inflación”, esto no alcanza. “La gran mayoría de los mendocinos no le ha mejorado su situación económica en su metro cuadrado. Siguen habiendo muchas dificultades para el día a día”, admitió.

Sin embargo, justificó la alianza electoral con La Libertad Avanza argumentando que es necesario “consolidar el modelo y darle gestión, gobernabilidad”. Sobre el posible efecto de esta coyuntura en la candidatura de Luis Petri, el ministro fue cauteloso: “Yo no creo que impacte, obviamente que no es fácil, no es una elección fácil”. Y concluyó: “Nadie está saltando en una pata, no es una situación en la cual la gente vaya muy convencida a poner su voto, pero sí que se espera un voto de confianza para avanzar en los dos años que quedan”.

Medidas de seguridad

Para la caminata del presidente por la peatonal mendocina, Mema aseguró que “obviamente que se va a reforzar la seguridad en la zona, está trabajando la policía ya en eso”. Y añadió: “La idea es que el que se quiera acercar lo haga, porque el presidente viene a eso, a tener contacto directo con la ciudadanía”. Finalizó detallando que “el presidente trae su propia seguridad también, que va a estar protegiendo su entorno”.