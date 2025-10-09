El mensaje "anti Milei" que sorprendió a todos los mendocinos este jueves

Un pasacalles en el Nudo Vial con un mensaje contra Javier Milei sorprendió a todos este jueves, día en el que el presidente estará en la provincia.

A primera hora de este jueves, una bandera con un mensaje "anti Milei" llamó la atención de todos los mendocinos que pasaron por uno de los sectores más concurridos de la provincia de Mendoza. Un pasacalles con el mensaje "Milei huevonazo" se viene sobre el puente que conecta el Acceso Este y la Avenida Vicente Zapata.

"Milei huevonazo", eso decía el cartel que se vio a primeras horas de la mañana sobre uno de los puentes del Nudo Vial. Recordemos que Javier Milei estará este jueves en horas del mediodía en San Rafael y durante la tarde visitará la Ciudad de Mendoza.

image La agenda de Milei Javier Milei aterrizará por la mañana en San Rafael, en donde participará del tradicional almuerzo de las fuerzas vivas que organiza la Cámara de Comercio de dicho departamento.

En este caso, llegará al aeropuerto Santiago Germanó (San Rafael) e irá directamente al Centro de Congresos y Exposiciones. Dará su discurso ante los presentes cerca de las 14 horas y por la tarde se prevén actividades en la Ciudad de Mendoza.

No planea llegar con otros miembros del Poder Ejecutivo, salvo Luis Petri, ministro de Defensa, que sí estará presente. Al menos, así es la información que maneja el gobierno de Alfredo Cornejo.