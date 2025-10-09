El importante funcionario que no acompañará la visita de Javier Milei a la Ciudad de Mendoza

El presidente Javier Milei aterriza este jueves a Mendoza, en medio de la recta final de la campaña de las elecciones del próximos 26 de octubre. Dentro de su agenda, el mandatario estará por la mañana en San Rafael , en donde participará del tradicional almuerzo de las fuerzas vivas que organiza la Cámara de Comercio de la comuna sureña. Si bien inicialmente esa iba a ser la única actividad de Javier Milei en Mendoza, a último momento de este miércoles, agregaron una serie de actividades para el Gran Mendoza, específicamente en la Ciudad.

En el marco de la campaña, se prevé que el Presidente realice una caminata por la Peatonal Sarmiento a partir de las 18 horas, acompañando por el Gobernado Alfredo Cornejo y el ministro de Defensa y primer candidato a diputado nacional por Mendoza, Luis Petri.

Quien no estará presente en la actividad es el intendente de la Ciudad de Mendoza , Ulpiano Suarez . Según confirmaron desde su entorno, el funcionario no tiene previsto verse con Milei ni participar de su acto de campaña. "Tendrá una intensa agenda de gestión en la Ciudad que incluye visitas a escuelas, obras privadas (edificio), centro de jubilados, jardín maternal, recibe posibles inversores de un comercio y un par de actividades más", argumentaron.

Más allá de que los candidatos de Suarez por la Capital irán en las listas conjuntas por la alianza de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, no es la primera vez que el intendente expone una distancia con Milei.

Semanas atrás, Suarez fue crítico con el Presidente luego de que el mismo vetara por completo la ley de financiamiento universitario. "Gobernar es escuchar y actuar. El veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario golpea al sistema educativo y por ende al futuro del país. No habrá progreso sin educación pública y de calidad", expresó en septiembre en su cuenta de X.

"El rol estratégico e insustituible del Estado en este ámbito, no puede quedar preso de anteojeras ideológicas ni especulaciones políticas. De espaldas a la identidad y las necesidades de los argentinos no se construye un futuro mejor", concluyó.

La agenda de Javier Milei en Mendoza

Según lo previsto, Javier Milei aterrizará por la mañana en San Rafael, en donde participará del tradicional almuerzo de las fuerzas vivas que organiza la Cámara de Comercio de dicho departamento.

En este caso, llegará al aeropuerto Santiago Germanó (San Rafael) e irá directamente al Centro de Congresos y Exposiciones. Dará su discurso ante los presentes cerca de las 14 horas y por la tarde se prevén actividades en la Ciudad de Mendoza.

No planea llegar con otros miembros del Poder Ejecutivo, salvo Luis Petri, ministro de Defensa, que sí estará presente. Al menos, así es la información que maneja el gobierno de Alfredo Cornejo.

Luego, a partir de las 18 horas, está planificado que el Presidente realice una caminata por la Peatonal Sarmiento a partir de las 18 horas, acompañando por el Gobernado Alfredo Cornejo y el ministro de Defensa y primer candidato a diputado nacional por Mendoza, Luis Petri.

La visita de Milei a Mendoza es la segunda como líder del Poder Ejecutivo. La primera fue el 6 de septiembre del año pasado, cuando participó del cierre de la 45º convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, que se realizó en el hotel Sheraton.