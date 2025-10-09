Viviana Canosa salió con los tapones de punta y arremetió contra el gobierno de Javier Milei: "Terminado"

La conductora de Carnaval Stream no tuvo filtros y opinó fuertemente contra la gestión que lidera el mandatario.

Viviana Canosa volvió a realizar una fuerte editorial contra el gobierno de Javier Milei, quien visitó la provincia de Mendoza en medio de la campaña de cara a las elecciones del 26 de octubre. La exconductora de El Trece no tuvo filtros y destrozó la gestión del mandatario.

"Venían a terminar con la casta y hoy nos gobiernan los Menem, decían que el ajuste no lo iba a pagar el pueblo y hoy la gente no llega a fin de mes. Aseguraron que iban a quitar impuestos y que los iban a bajar y por supuesto que no bajó absolutamente nada", comenzó diciendo.

Luego, agregó: "Amenazó con 'el que las hace, las paga' y tienen a dos narcos diputados dentro del congreso, aunque uno se haya pedido licencia. El proyecto político de este gobierno y de este presidente murió, falleció... Está terminado y más allá que cumplan con su mandato, se llevaron todas las promesas al tacho de basura".

"El gobierno del presidente Javier Milei fracasó porque son una estafa, el cuatro camperas no va a ser el emperador de la República Argentina, la gente ya le picó el boleto", subrayó Canosa de manera tajante en su programa de streaming.