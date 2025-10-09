Javier Milei en San Rafael: "Mendoza es una muestra del país que queremos"
Javier Milei visita Mendoza y su primera parada es en San Rafael. Quiénes llegaron y qué dijo.
El discurso de Milei
"Mendoza es la prueba de que la libertad y el capital privado pueden crear casi de la nada una industria de calidad mundial como es el caso del Valle de Uco. Cualquier ciudadano del mundo que piensa en Malbec piensa en Argentina. Mendoza es un ejemplo mostrando su crecimiento sostenido en todos los sectores", aseguró Milei.
"Debemos profundizar en el camino de la producción y el trabajo. Debemos reformar el sistema tributario para que los argentinos sepan cuánto les está quitando el Estado. También son necesarias una reforma laboral y una reforma penal", agregó Milei.
"Nuestro Norte es que Argentina sea el país más libre del mundo", expresó.
"Cuando llegamos había 9.000 piquetes por año y hoy ese número es cero. El orden y el respeto por la propiedad privada son esenciales para el crecimiento económico. Hay que endurecer las penas y que sean de efectivo cumplimiento, para que quede claro que el que las hace, las paga", completó el presidente.
"Mendoza es sin dudas uno de los lugares más bendecidos de nuestra hermosa patria", manifestó.
"Mendoza aparece como una muestra del país que queremos para nuestros hijos. Gracias Alfredo", añadió Milei, quien elogió el discurso del gobernador de Mendoza. "Queremos hacer a la Argentina grande nuevamente. He venido a hacer el bien, no a parecer bueno", continuó Milei, y concluyó: "No nos dejemos engañar por las promesas vacías de la política tradicional. Que dios bendiga a los argentinos".
Cerca de las 14, el gobernador Alfredo Cornejo dio su discurso y pidió "no volver al infierno inflacionario". En este sentido, el mandatario provincial pidió "elevar la vara del debate" para generar mejores condiciones económicas. "La pobreza solo se resuelve con sensatez y renunciando a la demagogia", agregó Cornejo.
"Hemos invertido mucho en conectividad para potenciar los oasis de la provincia", completó el gobernador, quien luego enumeró todas las mejoras en rutas que se han hecho en el último tiempo.
"No es sencillo ni inmediato pero hay que salir de esas trampas. Desde el primer momento acompañamos al presidente Milei para que tenga éxito. Señor presidente, cuenta con Mendoza que vamos a seguir tirando para el mismo lado", añadió Cornejo. "Estamos trabajando en una reforma tributaria y en una reforma laboral. Estamos en el mejor camino para el desarrollo de la Argentina", completó.
Llegaron el presidente Javier Milei y el gobernador Alfredo Cornejo
Pasadas las 13.15, el presidente Javier Milei y el gobernador Alfredo Cornejo llegaron al almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael. Se espera que el presidente Javier Milei hable después de las 14.
Los pedidos de Hebe
Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, habló en la previa y manifestó que se le van a hacer algunos reclamos a Javier Milei. "Solo pedirle al presidente que se haga la reforma laboral e impositiva que tanto se quiere y también relacionado con los pasos internacionales del sur mendocino. Que se habilite el Paso Pehuenche para carga pesada".
Además, habló del operativo de seguridad: "Siempre hay que tener cuidados porque sabemos que hay grupos que incentivan la agresión. De todos modos se están tomando los recaudos para que eso no suceda".
"Se ha hecho un gran trabajo de seguridad para recibir al presidente @JMilei. Las manifestaciones están alentadas por parte del municipio y de los sindicatos", expresó.
Revisados
Las medidas de seguridad son estrictas. Todos los funcionarios son revisados y deben pasar el detector de metales. En el video, Sergio Marinelli, superintendente de Irrigación, pasa el detector de metales.
Oficialistas y opositores
San Rafael es "territorio opositor" para Javier Milei. Incluso el hermano del intendente es candidato a diputado nacional y rival de Luis Petri. Eso le da un matiz distinto al acto.
A las 14 se espera que Javier Milei hable en San Rafael. Mucho antes, se organizó un fuerte operativo de seguridad.