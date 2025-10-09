Javier Milei en San Rafael: "Mendoza es una muestra del país que queremos"

Live Blog Post

El discurso de Milei

"Mendoza es la prueba de que la libertad y el capital privado pueden crear casi de la nada una industria de calidad mundial como es el caso del Valle de Uco. Cualquier ciudadano del mundo que piensa en Malbec piensa en Argentina. Mendoza es un ejemplo mostrando su crecimiento sostenido en todos los sectores", aseguró Milei.

"Debemos profundizar en el camino de la producción y el trabajo. Debemos reformar el sistema tributario para que los argentinos sepan cuánto les está quitando el Estado. También son necesarias una reforma laboral y una reforma penal", agregó Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gmpierobon/status/1976341525039808778&partner=&hide_thread=false El presidente @JMilei se aparta del libreto y habla sin leer el discurso escrito. "Nuestro Norte es que Argentina sea el país más libre del mundo", expresó. @mdzol @mdz_radio pic.twitter.com/bfPr5g1u10 — Gianni Pierobon (@gmpierobon) October 9, 2025

"Cuando llegamos había 9.000 piquetes por año y hoy ese número es cero. El orden y el respeto por la propiedad privada son esenciales para el crecimiento económico. Hay que endurecer las penas y que sean de efectivo cumplimiento, para que quede claro que el que las hace, las paga", completó el presidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gmpierobon/status/1976339169690649061&partner=&hide_thread=false Así comenzaba su discurso el presidente @JMilei en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael. "Mendoza es sin dudas uno de los lugares más bendecidos de nuestra hermosa patria", manifestó. @mdzol @mdz_radio pic.twitter.com/hVl4S3x2HZ — Gianni Pierobon (@gmpierobon) October 9, 2025

"Mendoza aparece como una muestra del país que queremos para nuestros hijos. Gracias Alfredo", añadió Milei, quien elogió el discurso del gobernador de Mendoza. "Queremos hacer a la Argentina grande nuevamente. He venido a hacer el bien, no a parecer bueno", continuó Milei, y concluyó: "No nos dejemos engañar por las promesas vacías de la política tradicional. Que dios bendiga a los argentinos".