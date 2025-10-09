Emir Félix fue lapidario contra Milei: "Disocia la realidad, creía que estaba en el Valle de Uco"

El candidato a diputado nacional de Fuerza Justicialista Mendoza criticó al presidente por ir con un discurso de campaña al tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas.

El paso del presidente Javier Milei por el tradicional almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael agitó la política mendocina en la previa de las elecciones legislativas. El mandatario nacional llegó al sur provincial con un discurso en clave de campaña electoral y fue criticado por el peronismo.

El principal candidato a diputado nacional por el frente Fuerza Justicialista Mendoza, Emir Félix, fue lapidario con el presidente y lo acusó de estar "disociado de la realidad". A la vez que lo cuestionó por hacer referencia al Valle de Uco durante todo su discurso.

En primer término, el exintendente de San Rafael cuestionó a Milei por no presenciar el discurso del presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, Gabriel Brega. Mientras el dirigente empresarial hablaba en el almuerzo, el jefe de Estado se encontraba en una sala contigua y recién se hizo presente en el salón cuando fue el turno de la intervención del gobernador Alfredo Cornejo.

"Negarse a escuchar el discurso del presidente de la cámara es la ruptura de un principio que nos asombra. Es la idea de un diálogo unilateral y no estar dispuesto a escuchar los problemas que hay", expresó Félix.

En tanto, el principal candidato a diputado nacional del peronismo mendocino advirtió que también le sorprendió la "disociación" de Milei. "Por empezar creo que él estaba muy seguro de que San Rafael está en el Valle de Uco. Es un presidente que disocia completamente la realidad. Y creo que Cornejo es cómplice de la disociación que tiene el presidente", disparó.