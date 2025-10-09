El intendente Omar Félix se quejó del destrato de Milei: "Ni me saludó"

El dirigente peronista compartió mesa con el presidente pero aseguró que no intercambió palabra y criticó el "uso proselitista" del Almuerzo de las Fuerzas Vivas.

El presidente Javier Milei llegó a Mendoza este jueves para participar del Almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael y lo hizo en clave de campaña electoral, a casi dos semanas de las legislativas 2025. La intervención y la actitud del mandatario nacional fueron criticadas por el intendente sanrafaelino Omar Félix, quien se quejó del destrato del presidente y afirmó: "Ni me saludó".

Tras el fugaz paso de Milei por el sur provincial, el jefe comunal dió una conferencia de prensa en la que cuestionó al presidente y al gobernador Alfredo Cornejo por haber llevado discursos proselitistas al evento organizado por la Cámara del Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, en el que tradicionalmente se habla de las necesidades del sector productivo del departamento.

"Evidentemente, transformaron un acto que es institucional, valioso, en un evento proselitista, donde vino a pedir el voto. Nosotros estamos acostumbrados a otra cosa, estamos acostumbrados al respeto. San Rafael es una tierra de pluralidad de ideas, pero fundamentalmente de construcción a partir del diálogo, a partir de la palabra, y no a partir del agravio, no a partir de la irrespetuosidad", manifestó Félix, cuestionando el accionar del presidente, quien llegó ya avanzado el acto e ingresó al salón instantes antes de que el gobernador Alfredo Cornejo diera su discurso.

En este mismo sentido, el intendente apuntó que "nos encontramos es con un evento de tipo político, incluso de casi agresivo en la irrespetuosidad y en la negación hacia un intendente, se le está faltando el respeto a la población que representa".

Milei se sentó en la misma mesa que el jefe comunal, pero Félix aseguró que no hubo ni siquiera un intercambio protocolar. "No cambiamos palabra ni siquiera me saludó, no tengo problema, está en su derecho de no saludar", se lamentó.