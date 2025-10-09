"San Bessent": el tuit viral que hizo a Scott Bessent protagonista del nuevo Padre Nuestro argentino

Un tuit inspirado en el “Padre Nuestro” se volvió viral al ironizar sobre Scott Bessent y el mercado cambiario argentino.

Un tuit inspirado en el “Padre Nuestro” se volvió viral en las redes. El protagonista es Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE.UU., y la ironía apunta al apoyo que realizó el funcionario trumpista a la Argentina.

Comienza con “San Bessent, que estas en el norte; Santificados sean tus dólares” y hace guiños al MEP, al MULC y a los temores de reperfilación y default.

El mensaje mezcla humor y crítica a la necesidad de Argentina de la asistencia internacional, recordando con sarcasmo la atención constante a las reservas y los swaps de divisas.