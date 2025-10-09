La irónica reacción de Axel Kicillof tras el swap con Estados Unidos

Axel Kicillof usó sus redes para cuestionar el acuerdo por 20.000 millones de dólares con Scott Bessent y apuntó contra Javier Milei en plena campaña electoral.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, salió a cuestionar en sus redes al anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent sobre un swap por 20.000 millones de dólares con el Banco Central. Su crítica fue a través de una irónica frase.

“‘Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende’, Arturo Jauretche” publicó Kicillof en su cuenta de X, a contramano del presidente Javier Milei y altos funcionarios del Gobierno, que celebraron la ayuda estadounidense.

El irónico tuit de Axel Kicillof tras el swap con Estados Unidos Axel Kicillof visitó La Matanza en modo campaña De cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre, este jueves, Kicillof encabezó un plenario de militantes en La Matanza, junto al candidato Jorge Taiana, la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente local, Fernando Espinoza. En su discurso, apuntó fuertemente contra el presidente libertario.

“La sociedad argentina está atravesando una verdadera calamidad laboral, social y productiva, cuyo único responsable tiene nombre y apellido: Javier Milei”, lanzó el gobernador. En ese marco, denunció que “apunta a continuar destruyendo los salarios y las jubilaciones, y terminar de romper el tejido productivo e industrial de nuestro país”.

Bajo ese panorama, Kicillof cuestionó los últimos anuncios del Gobierno en materia económica y sobre la ayuda estadounidense. “Hace falta recorrer la provincia para comprender que, mientras sigue promoviendo la timba financiera, en los barrios solo hay miseria”, añadió.