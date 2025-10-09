"Es un hecho histórico": Guillermo Francos celebró el swap con EE.UU. anunciado por Scott Bessent
Guillermo Francos destacó el anuncio del asesor de Trump y aseguró que la operación representa “una señal de confianza” en el plan económico de Javier Milei.
Tras semanas agitadas para el oficialismo, el anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre la concreción de un swap con el Banco Central trajo una bocanada de aire a la Casa Rosada. El alivio fue tal que el jefe de Gabinete, b, salió rápidamente a celebrarlo.
En entrevista por TN, Francos le habló a los ciudadanos argentinos respecto al acuerdo con el gobierno de Donald Trump: “Tengan confianza, el respaldo que está mostrando el Presidente de los Estados Unidos al gobierno del presidente Javier Milei en la Argentina es un respaldo inédito”, exclamó.
Cuál fue el anuncio de Scott Bessent
Luego de las negociaciones con Luis Caputo, esta tarde el funcionario de Donald Trump dio a conocer que cerraron un acuerdo de swap por USD 20.000 millones con el BCRA. “El Tesoro de Estados Unidos está preparado para aplicar de inmediato las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados”, expresó en su cuenta en X.
En esa línea, Bessent agregó que el Tesoro de Estados Unidos intervino directamente en el mercado cambiario argentino, con el objetivo de contener la volatilidad y reforzar la confianza en la moneda local.
El entusiasmo de Guillermo Francos por el swap de con EE.UU.
Francos se mostró positivo respecto al respaldo de EE.UU., y afirmó: “Como dijo hoy Scott Bessent y el asesor de Trump que vino a la Argentina, va a haber lluvia de inversiones de Estados Unidos en la Argentina”.
No obstante, dejó claro que para avanzar con el rumbo que busca el Gobierno y concretar las reformas claves como la fiscal, necesitan conseguir más bancas en el Congreso, objetivo que buscan lograr en las elecciones del próximo 26 de octubre.
“Creo que el resultado en representantes va a ser todo ganancia, vas a tener muchos más diputados y senadores que ahora”, afirmó, y analizó que “eso va a dar sustento a una negociación política mucho más fuerte con aquellos sectores con los cuales podemos trabajar en conjunto”. En esa línea, apostó a reforzar las negociacioens con los sectores políticos cercanos durante la segunda mitad del Gobierno libertario.