"El pueblo bonaerense no quiere narcocandidatos": Grabois y Kicillof contra Espert en Avellaneda

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , visitó este martes junto al candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Juan Grabois , una cooperativa de trabajo en el partido de Avellaneda, donde aseguró que la provincia rechaza a los "narcocandidatos”.

La alusión de Kicillof apuntó directamente a José Luis Espert , quien encabezaba la lista bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) para el Congreso Nacional y terminó renunciando tras conocerse su presunta relación con Fred Machado, empresario investigado por vínculos con el narcotráfico. El tema tomó relevancia luego de denuncias que Grabois había realizado tiempo atrás y que recobraron fuerza en las últimas semanas.

“El pueblo bonaerense no quiere ajustes ni narcocandidatos: quiere salud, educación y trabajo para vivir mejor”, expresó el mandatario provincial durante la actividad, en la que también participaron el titular del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato, y varios ministros de su gabinete.

La recorrida incluyó una visita a las instalaciones de la Cooperativa Cristal Avellaneda, donde Kicillof dialogó con los trabajadores sobre la situación del empleo y la producción.

“Mientras todos los países del mundo están tomando medidas para cuidar el empleo y la producción, Javier Milei se propuso rifar el trabajo argentino y la industria nacional”, señaló el gobernador. Y agregó: “Los bonaerenses no queremos un país de rentistas, en donde se exploten los recursos naturales para llevarlos al exterior sin valor agregado mientras la inmensa mayoría sufre la pérdida del empleo y la caída de sus ingresos.”

Axel Kicillof y Javier Milei Axel Kicillof cruzó a Javier Milei.

El Gobernador apuntó a la gestión Milei

Kicillof también cuestionó la política económica del Gobierno nacional: “El Gobierno nacional quiso convencer a la sociedad de que podía aplicar un ajuste salvaje y, a la vez, mantener el apoyo popular: eso ya quedó demostrado en las urnas que no es cierto”.

Por su parte, Juan Grabois destacó el papel de los trabajadores y los sectores populares en los procesos de recuperación productiva: “Las verdaderas historias de lucha, como ocurrió en esta fábrica recuperada, las llevan adelante los trabajadores, los jubilados y los estudiantes: sin ellos no hay un verdadero cambio político”.

El dirigente social y candidato cerró con una proyección electoral: “En octubre vamos a expandir a todo el país el triunfo que se logró en septiembre en la provincia de Buenos Aires: es necesario ponerle un freno urgente a esta tragedia de Milei”.